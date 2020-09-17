Про це оголосив Руслан Стефанчук.

Підозрюваного в причетності до корупції народного депутата Олександра Юрченка офіційно виключили з фракції "Слуга народу".

Про це перед закриттям засідання повідомив віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Виключити Олександра Юрченка зі складу фракції "Слуга народу", - оголосив він.

Олександра Юрченка та його помічника Івана Фіщенка спіймало НАБУ на хабарі, який ті нібито планували отримати за просування законопроєкту. До них нібито звернувся інвестор, який заявив про намір побудувати сміттєпереробний завод. І запропонував внести правки в законодавство, щоб надати компанії "зелений тариф". За це Фіщенко нібито вимагав 13 тисяч доларів.

3 серпня в компанії погодилися виплатити хабар. Через кілька днів Юрченко зареєстрував правки від себе особисто в законопроєкт № 2207-1 "Про управління відходами".

14 вересня стало відомо, що Олександр Юрченко вирішив добровільно вийти з фракції "Слуга Народу" на час розслідування справи про нібито хабарництво з боку його помічника.

15 вересня Ірина Венедіктова прийшла в парламент і заявила, що перш ніж підписати підозру, вона повинна знати час, місце, спосіб обговорення неправомірної вигоди.

"Єдиними фактичними обставинами, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених пропозицій змін, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юриста", - заявила Венедіктова.

Вона заявила, що без встановлення факту використання службового становища та факту одержання хабара повідомити про вчинення злочину неможливо.

У НАБУ звернулися з проханням до Венедіктової підписати підозру, зазначивши, що проводили спецоперацію з детективом під прикриттям, в ході якої з'ясувалася ймовірна причетність нардепа до корупції.

15 вересня ВАКС заарештував помічника Юрченка з альтернативою застави в 1,5 млн гривень.

17 вересня Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру Юрченку та клопотання про взяття його під варту.

Сьогодні в Офісі президента заявили, що нардеп Юрченко не має етичного права вважатися народним депутатом.