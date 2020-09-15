Національне антикорупційне бюро закликає генпрокурорку Ірину Венедіктову підписати підозру чинному народному депутатові.

У пресслужбі НАБУ не називають імені парламентаря, однак з оприлюднених матеріалів зрозуміло, що мова йде про Олександра Юрченка з фракції "Слуга Народу".

У Бюро зазначили, що скерували Венедіктовій проєкт повідомлення про підозру, однак станом на 15 вересня листи залишилися без відповіді, що унеможливлює притягнення до відповідальності учасників процесу.

Повідомляється, що влітку 2020 НАБУ отримало інформацію про існування організованої групи, учасники якої отримують хабарі за використання своїх повноважень та обов'язків народних депутатів. НАБУ розробило спецоперацію та включило до її складу детектива під прикриттям.

"У межах операції детектив "під прикриттям" у ролі представника промислової компанії познайомився з одним із учасників угруповання та повідомив йому, що умовою інвестування в Україну є створення необхідних правових підстав для переробки твердих побутових відходів. З цією метою учасник злочину знайомить детектива з народним депутатом України, який у завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тис. дол. за внесення пропозицій до законопроєкту та у подальшому 200 тис. дол. для підкупу народних депутатів-членів Комітету", – йдеться в повідомленні.

У середині липня детектив передав першу частину хабара посереднику. 26-27 серпня співучасники планували отримати наступну частину коштів.

"За обставин, які зараз з’ясовує слідство, Національне бюро було вимушене припинити подальше виконання спеціального завдання", - додали в Бюро.

У НАБУ заявили, що в межах розслідування зібрано докази для повідомлення про підозру народному депутату України у вчиненні злочинів, передбачених ст.368 КК та ч.4 ст. 27, ч.4 ст. 369 КК України.

Таку підозру може підписати тільки генпрокурор. Детективи НАБУ за погодженням з прокурорами САП, за попередньою домовленістю з керівництвом Офісу генерального прокурора 10.09.2020 о 12 год. 20 хв. прибули до ОГП з метою внесення відомостей до ЄРДР щодо можливого вчинення народним депутатом України кримінального правопорушення, а також підписання низки клопотань про проведення слідчих дій стосовно нього.

Також було надано проєкт повідомлення про підозру, довідку про зібрані докази та матеріали кримінального провадження, які підтверджують обґрунтованість підозри.

З 12 год. 30 хв. до 18 год. 00 хв. прокурори ОГП вивчали надані матеріали, після чого, за результатами проведення низки нарад, зокрема й за участю керівництва Національного бюро, керівник департаменту Офісу генерального прокурора повідомив, що він не вбачає достатніх підстав для доповіді генеральному прокурору про необхідність внесення відомостей щодо можливого вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України до ЄРДР", - додали в НАБУ.

Близько 21 год. 00 хв. проведено нараду за участю генерального прокурора, першого заступника директора Національного бюро та керівника департаменту ОГП. За результатами наради рішення про внесення відомостей до ЄРДР ухвалене не було.

10 вересня 2020 року особі-посереднику (неофіційному помічнику чинного нардепа) повідомлено про підозру за ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України. Також генеральному прокурору скеровано проєкт підозри щодо дій нардепа.

11 вересня 2020 року НАБУ повторно скерувало в ОГП лист про необхідність внести відомості до ЄРДР стосовно дій нардепа, однак станом на 15.09.2020 відповіді не надано.

Нагадуємо, про те, що Юрченко нібито причетний до вимагання хабара, кілька днів тому повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела.

За словами журналіста Юрія Бутусова, Олександра Юрченка та його помічника Івана Фіщенка спіймало НАБУ на хабарі, який ті нібито планували отримати за просування законопроєкту. До них нібито звернувся інвестор, який заявив про намір побудувати сміттєпереробний завод. І запропонував внести правки в законодавство, щоб надати компанії "зелений тариф". За це Фіщенко нібито вимагав 13 тисяч доларів.

3 серпня в компанії погодилися виплатити хабар. Через кілька днів Юрченко зареєстрував правки від себе особисто в законопроєкт № 2207-1 "Про управління відходами".

6 серпня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження у справі про хабарництво.

14 серпня стало відомо, що Олександр Юрченко вирішив добровільно вийти з фракції "Слуга Народу" на час розслідування справи про нібито хабарництво з боку його помічника.

15 вересня Ірина Венедіктова прийшла в парламент і заявила, що перш ніж підписати підозру, вона повинна знати час, місце, спосіб обговорення неправомірної вигоди.

"Єдиними фактичними обставинами, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених пропозицій змін, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юриста", - заявила Венедіктова.

Вона заявила, що без встановлення факту використання службового становища та факту одержання хабара повідомити про вчинення злочину неможливо.