Конституційний Суд розглядає подання щодо закону про НАБУ

Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Про це повідомляє Укрінформ.

Нардепи просять суд визнати неконституційними положення закону, яке визначає НАБУ державним правоохоронним органом.

Автори подання вважають, що положення закону суперечать статтям 6, 8, 19, 85, 106, 113,116 Конституції.Зокрема, оскаржують положення в частині закріплення повноважень Президента утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ, визначати трьох членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро, призначати на посаду директора Бюро одного з відібраних конкурсною комісією кандидатів, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю, затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Справу розглядають за участі представників авторів подання - народних депутатів від ОПЗЖ Василя Німченка і Григорія Мамки, директора НАБУ Артема Ситника, генпрокурора Ірини Венедіктової, голови ВАКС Олени Танасевич, голови ВС Валентини Данішевської, голови НАЗК Олександра Новікова, міністра юстиції Дениса Малюськи, в.о. директора ДБР Олександра Соколова, представника Президента у КС Федора Веніславського і представника ВР у КС Ольги Совгирі.

28 серпня КС визнав неконституційним Указ президента про призначення Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко, видаючи указ про призначення Ситника у 2015 році, перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим і звернули увагу на те, що рішення було ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих “плівок ОАСК”, на яких задокументовано розмови щодо “керованого правосуддя в Україні”, у тому числі й стосовно ухвалення рішень КСУ.

В Офісі президента повідомили, що "візьмуть рішення КС до відома", а представник президента в КС заявив, що Володимир Зеленський має видати указ про звільнення Ситника.

Нагадаємо, у серпні Конституційний суд скасував обмеження на виплату зарплат посадовим особам у бюджетних установах, суддям, прокурорам, депутатам, працівникам НБУ тощо 10 мінімальними зарплатами.

Раніше повідомлялося, що 64 депутати Верховної Ради оскаржили у Конституційному Суді закон про окремі питання функціонування банківської системи, також відомий як "антиколомойський" закон.