Влада Києва та Bolt врегулюють прокат електросамокатів

В КМДА заявили, що в межах законодавства сприятимуть втіленню проєктів компанії.

Влада Києва та компанія Bolt визначили спільні дії для врегулювання ситуації із наданням сервісу з прокату електросамокатів.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"У результаті конструктивного діалогу між КМДА та компанією Bolt були визначені спільні дії про врегулювання правової колізії щодо запровадження сервісу з прокату електросамокатів у столиці", - йдеться в повідомленні.

Сторони дійшли згоди про наступне:

Чинне законодавство сьогодні не має ефективного регулювання щодо користування та безстанційного прокату електросамокатів.

Електросамокати є частиною інфраструктури сучасного міста.

Місто завжди активно підтримувало і підтримуватиме розвиток інвестиційних проєктів у столиці.

"Враховуючи попит на електросамокати як допоміжний транспортний засіб, КМДА сприятиме втіленню проєктів, які започаткувала компанія Bolt. Але – керуючись нормами законодавства, правилами та безпекою мешканців і гостей столиці", - заявили в КМДА.

Зокрема, сторони визначили такий план дій:

протягом найближчого часу, терміново, розробити перелік правил із безпеки та використання, якими будуть послуговуватись користувачі самокатів протягом тестового періоду, що триватиме до кінця сезону 2020 року (орієнтовно жовтень-листопад).

створити спільну робочу групу із залученням представників адміністрації міста, поліції, народних депутатів та представників бізнесу для обговорення та напрацювання пропозицій щодо законодавчого регулювання на рівні міста та держави.

В КМДА також зазначили, що перші кроки з реалізації ініціативи компанії Bolt у наданні інноваційного сервісу з прокату електросамокатів, виявили низку прогалин у чинному законодавстві щодо "мікротранспорту".

"Тим не менш, міська влада та Bolt, шляхом переговорів, визначили напрямки спільної роботи задля врегулювання ситуації та втілення в Києві, а за ним і в інших містах України, інвестиційних проектів із розвитку інфраструктури міського "мікротранспорту", - йдеться у спільній заяві КМДА та компанії Bolt.

Нагадаємо, у серпні міський голова Києва Віталій Кличко попросив Bolt прибрати пункти прокату електросамокатів. За його словами, рух електросамокатів не врегульований чинним законодавством України. Тому місто не може дозволити компанії надавати такий вид послуг. Bolt назвав вимоги Київської міської ради до сервісу прокату електросамокатів незаконними.

Раніше повідомлялося, що у серпні служба таксі Bolt запустила сервіс прокату електросамокатів у Києві. Перші п'ять локацій розмістили у центрі столиці.