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Власника "Аркади" арештували із заставою 21 млн гривень

Підозрюваного у привласненні 50 млн гривень взяли під варту у залі суду.

Власника "Аркади" арештували із заставою 21 млн гривень
Головний офіс банку 'Аркада' на вул. Ольгинській 3 у Києві
Фото: google.com/maps/Shevmaxi

У п’ятницю, 4 вересня суд застосував до президента АТ АКБ "Аркада" Костянтина Паливоди запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 21 млн гривень.

Підозрюваного взяли під варту у залі суду, інформує пресслужба прокуратури Києва.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напередодні президенту банку "Аркада" було повідомлено про підозру у привласненні 50 млн гривень фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика".

Станом на 1 червня 2020 року Костянтин Паливода опосередковано володів 74,80% акцій фінустанови.

Нагадаємо, що на підставі рішення правління Національного банку від 25 серпня "Про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних" у банку введена тимчасова адміністрація.

6 серпня правління НБУ внесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.

Правоохоронці розслідують кримінальні провадження щодо можливих зловживань під час реалізації будівельних проєктів банку "Аркада" ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика". Банк звинувачує в проблемах з будівництвом КМДА та НБУ.

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