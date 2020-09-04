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​Голова Ради Нацбанку пропонує відкрити банківську таємницю Податковій службі

Це дозволить Україні здійснювати ефективне міжнародне співробітництво в обміні фінансовою інформацією.

​Голова Ради Нацбанку пропонує відкрити банківську таємницю Податковій службі

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин пропонує надати Податковій службі право доступу до банківських рахунків компаній.

Про це він написав у фейсбуці.

"На мою думку, нам необхідно комплексно переглянути підходи до визначення банківської таємниці та розширити можливості не лише правоохоронних, але і податкових органів в отриманні доступу до рахунків економічних суб’єктів. Цей крок уможливить подальший рух у напрямі зниження рівня тінізації економіки та стимулюватиме звуження можливостей для суб’єктів економічної діяльності уникати оподаткування, тим самим забезпечуючи рівні умови конкуренції на ринку", - зазначив Данилишин.

Він наголосив, що розкриття інформації про фінансові рахунки "є актуальним загальносвітовим трендом, який поступово перетворює інститут банківської таємниці в атрибут минулого".

Данилишин додав, що своєчасний перегляд підходів до розкриття інформації про банківські й інші фінансові рахунки дозволить Україні здійснювати ефективне міжнародне співробітництво, приєднавшись до Угоди про автоматичний обмін фінансовою інформацією за єдиним стандартом ОЕСР.

Нагадаємо, у 2019 році НБУ понад 150 разів розкривав банківську таємницю. Інформацію надавали Генеральній прокуратурі, Національній поліції, Службі безпеки, Національному антикорупційному бюро, Державній фіскальній службі та Державному бюро розслідувань.

За 2016-2018 роки НБУ надавав правоохоронцям доступ до такої інформації 453 рази.

Згідно з нормами постанови НБУ №27, яка набула чинності 4 лютого 2019 року, банки зобов'язані надавати на запит державних органів інформацію про своїх клієнтів, яка є банківською таємницею. Раніше чиновники не могли отримати такі дані про фізосіб без рішення суду - Нацбанк обмежував їхні запити інформацією про рахунки фізосіб-підприємців і юросіб.

У 2015 році на сайті Мінфіну було оприлюднено законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо удосконалення обслуговування заможних громадян)". Одна з норм документа передбачала, що ДФС і Антикорупційне бюро зможуть будь-коли вимагати від банку будь-яку інформацію про операції клієнта, в тому числі фізичної особи, без рішення суду. Однак пізніше в Мінфіні заявили, що допрацюють документ.

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