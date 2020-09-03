Державна компанія "Центренерго" готова прийняти на баланс шахти після проведення аудиту

Компанія готова взяти на баланс винятково ті вугледобувні підприємства, які демонструють економічну ефективність.

Державна компанія "Центренерго" висловлює зацікавленість у трансформації у вертикально інтегровану компанію, в межах чого вивчається можливість прийняття на баланс шахт.

Однак цей крок може бути втілено лише після проведення аудиту шахт і погашення всіх боргів їхніх попередніх власників. Про це йдеться у пресрелізі "Центренерго".

Відзначається, що держкомпанія готова взяти на баланс винятково ті вугледобувні підприємства, які демонструють економічну ефективність. Це дозволить "Центренерго" досягти конкурентну собівартість вироблення електроенергії.

"Державна енергогенерувальна компанія ПАТ "Центренерго" повинна не тільки залишатися гарантом балансу в об'єднаній енергосистемі України та збереження усієї вугільної галузі, а і стати рентабельною та інвестиційно привабливою - такі інтереси держави. Переконані, що Міністерство енергетики також підтримує рішення про необхідність проведення аудиту", - сказано в повідомленні "Центренерго".

Зазначається, що важливим є фактор соціального захисту шахтарів економічно неперспективних підприємств.

Нагадаємо, "Центренерго", до складу якого входять Трипільська, Вуглегірська та Зміївська ТЕС, перебуває в управлінні Фонду державного майна та входить у перелік об'єктів великої приватизації.