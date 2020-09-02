Кабмін затвердив порядок виплат компенсації за зруйноване житло на Донбасі

У держбюджеті виділено 20 мільйонів гривень.

Кабінет Міністрів України на засіданні 2 вересня ухвалив рішення про затвердження порядку виплати компенсацій постраждалим, житлові будинки чи квартири яких зруйновано внаслідок війни на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба уряду з посиланням на віцепрем'єр-міністра України-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

"У Державному бюджеті України на 2020 рік на ці цілі передбачено 20 мільйонів гривень. Мінреінтеграції визначено головним розпорядником коштів. Дякую колегам за підтримку. Рішення дуже важливе", - зазначив Резніков.

Розмір компенсації постраждалим визначатимуть за показниками опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України, але не більше ніж 300 тисяч гривень.

Бюджетні кошти розподілятимуться серед громадян на підставі інформації про житло постраждалих, яку збиратимуть регіональні органи соціального захисту населення та органи місцевого самоврядування.

Компенсацію надаватимуть постраждалим, які є власниками житла на контрольованій урядом України території, що було зруйноване після 14 квітня 2014 року.

В уряді зазначили, що обстеження пошкодженого та зруйнованого житла, його облік проводитимуть органи місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації. Також вони складатимуть списки постраждалих і видаватимуть довідки про визнання особи постраждалою внаслідок зазначеної надзвичайної ситуації воєнного характеру внаслідок збройної агресії РФ.

Рішення про надання грошової компенсації на основі складених списків прийматимуть спеціальні комісії, утворені при органах місцевого самоврядування та при військово-цивільних адміністраціях. Ця комісія визначатиме і розмір грошової компенсації, яка виплачуватиметься постраждалим.

Кабмін також доручив Донецькій і Луганські обладміністраціям протягом місяця сформувати й організувати роботу комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житло яких було зруйновано.

Нагадаємо, у березні Рада на час карантину скасувала верифікацію вимушених переселенців для отримання пенсій і соцвиплат.