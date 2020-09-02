Горбуненко: "Продовження контракту на поставки газу з "Агро Газ Трейдинг" було єдиним варіантом не допустити зупинки ОПЗ"

Компанія "Агро Газ Трейдинг", яка є постачальником давальницької сировини для Одеського припортового заводу, продовжила існуючий контракт з ОПЗ до кінця 2020 року.

Це рішення було прийнято з огляду на заблоковану в судовому порядку процедури відбору постачальника газу для ОПЗ, що поставило завод під загрозу зупинки вже з 1 вересня.

Про це заявив керуючий партнер "Агро Газ Трейдинг" Олександр Горбуненко в авторському матеріалі на "Цензор.Нет".

"На ОПЗ вже пояснили причини пролонгації чинного давальницького контракту. Це і необхідність підтримувати роботу підприємства, і блокування поточного конкурсу з відбору давальця, і чинні правові обмеження. Наш з заводом контракт закінчувався 31 серпня, і до цього часу ОПЗ вже міг укласти новий контракт за підсумками конкурсу. Однак, після звернення до суду від одного з учасників, чия заявка не відповідала вимогам відбору і була відхилена, проведення конкурсу було заблоковано", - повідомив він.

Він додав, що різка зупинка поставок давальницької сировини призвела б до зупинки заводу, а його повторний запуск, як АГТ вже переконалася на власному досвіді в серпні минулого року, вимагає колосальних матеріальних витрат.

"У тому, щоб зупинки заводу не сталося, зацікавлені абсолютно всі - сам Одеський припортовий і його трудовий колектив, а також будь-який потенційний давалець, включаючи і компанію АГТ. Крім цього, слід пам'ятати, що від роботи підприємства залежить благополуччя багатотисячного трудового колективу ОПЗ і їх сімей, податкові відрахування до місцевих і державного бюджетів, а також успіх майбутньої приватизації заводу, що є однією з умов угоди України і МВФ", - додав Горбуненко.

Керучючий партнер "Агро Газ Трейдинг" підсумував, що продовження чинного контракту виявилося єдиним варіантом продовження роботи підприємства, оскільки без визначення переможця конкурсу ОПЗ не може укладати відповідних угод. При цьому, за словами Горбуненко, АГТ зацікавлена в укладанні з ОПЗ довгострокового контракту на поставку газу. Це відповідає як комерційним інтересам АГТ, так і дозволить поліпшити фінансові показники ОПЗ. АГТ готова брати участь в новому конкурсі з відбору давальницької сировини для ОПЗ і запропонувати заводу поліпшені умови співпраці.