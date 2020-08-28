Давальницький контракт Агро Газ Трейдинг з Одеським припортовим продовжений на 4 місяці

За рішенням правління АТ "Одеський припортовий завод", затвердженим наглядовою радою підприємства, давальницький контракт з компанією "Агро Газ Трейдинг" був продовжений на 4 місяці. Це дозволило уникнути зупинки роботи підприємства з 1 вересня, коли термін дії угоди повинен був закінчитися.

Про це повідомили в Агро Газ Трейдинг.

"АГТ забезпечить ОПЗ стабільними поставками сировини до проведення конкурсу з відбору давальця і підписання нового контракту за його підсумками. Підтримка безперебійної роботи підприємства дозволить в майбутньому уникнути додаткових ресурсних і матеріальних витрат, яких вимагає повторний запуск виробничих агрегатів ОПЗ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Олександр Горбуненко, керуючий партнер АГТ, пролонгація контракту стала необхідним заходом, який дозволить уникнути зупинки заводу. При цьому в АГТ зацікавлені в укладенні довгострокового контракту з ОПЗ, а не в тимчасових угодах.

"А втім, ключове завдання на цьому етапі - підтримувати стабільну роботу заводу. Це в інтересах як самого ОПЗ, так і будь-яких можливих партнерів заводу", - підкреслив Горбуненко.

В період дії пролонгованого контракту АГТ продовжить забезпечувати ОПЗ сировиною для переробки та своєчасно реалізовувати готову продукцію підприємства.

Як повідомлялося раніше, за рік роботи на ОПЗ було перероблено 655,6 млн куб. м природного газу, отриманого за давальницькою угодою від АГТ, з якого справили 800 тис. тонн карбаміду і 90 тис. тонн аміаку.

АТ "Одеський припортовий завод" - флагман хімічної промисловості України, продукція якого експортується в країни Азії, Європи, Африки, Північної та Латинської Америки.