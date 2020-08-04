Повторний запуск ОПЗ у разі зупинки обійдеться в $1 млн і 3 млн кубометрів газу, - директор заводу Синиця

У разі вимушеної зупинки виробництва АТ "Одеський припортовий завод" його повторний запуск буде коштувати близько $1 млн і потребуватиме не менш ніж 3 млн кубометрів природного газу. Про це заявив в. о. голови правління - директор ОПЗ Микола Синиця в колонці для "Інтерфакс-Україна".

"Свого часу, працюючи за давальницькою схемою, ОПЗ вже зупинявся через переповненість складів і неможливість давальця організувати своєчасне відвантаження хімічної продукції. Це, в свою чергу, призвело до значних фінансових збитків і соціальної напруженості серед трудового колективу заводу і в місті Южне", - пише директор ОПЗ.

У цей момент ОПЗ проводить конкурс з відбору постачальника давальницької сировини, проте його останній етап був заблокований за рішенням суду. У разі припинення постачань газу від чинного давальця до визначення переможця виникне загроза повторної зупинки підприємства.

"Основним завданням порядку відбору стала розробка механізму, який захищає ОПЗ від ризиків нестабільної роботи і зупинки виробництва. Річ у тому, що запуск такого підприємства, як ОПЗ, після простою - досить дорога і трудомістка процедура. Відновлення виробничих процесів після зупинки заводу вимагає витрат не менше 3 млн куб. м природного газу і додаткових витрат в розмірі близько 1 млн дол. США", - заявив Синиця.

Раніше на ОПЗ повідомляли про те, що ТОВ "Торговий дім "Сокар Україна" і ПП "ОККО КОНТРАКТ" не були допущені до другого етапу конкурсу з відбору давальницької сировини через те, що вони не надали документи, що підтверджують наявність досвіду збуту мінеральних добрив. Після цього компанія з групи "Сокар" звернулася до суду, який і заблокував проведення конкурсу.

Одеський припортовий завод є найбільшим хімічним підприємством України і входить до переліку підприємств великої приватизації. За рік роботи ОПЗ було вироблено понад 796 тис. тонн карбаміду і 90 тис. тонн аміаку.