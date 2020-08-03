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Чистий дохід Одеського припортового заводу склав 500 млн грн у II кварталі

Чистий прибуток при цьому виріc до 336,6 млн грн.

Чистий дохід Одеського припортового заводу склав 500 млн грн у II кварталі
Фото: opz.odessa.net

Чистий дохід від реалізації АТ "Одеський припортовий завод" склав 504,6 млн грн у II кварталі 2020 року. Чистий прибуток при цьому виріc до 336,6 млн грн, а обсяг податкових виплат - до 141, 4 млн грн. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

При цьому зазначається, що за звітний період на ОПЗ було вироблено 210,6 тис. тонн карбаміду і 141 тис. тонн аміаку, в тому числі товарного - 20,6 тис. тонн.

"У цей період проводилися заплановані роботи з модернізації агрегата № 2 з виробництва аміаку, який планується запустити в роботу в I кварталі 2021 року. Крім того, протягом II кварталу почалося фінансування і підготовка до планового капітального ремонту агрегата №1 з виробництва карбаміду, який почався з 05.07.2020 року", - відзначили на ОПЗ.

Також повідомили, що на поліпшення фінансових показників підприємства частково вплинуло зміцнення курсу національної валюти, завдяки чому заборгованість перед одним з основних кредиторів ОПЗ - компанією Ostchem ltd - скоротилася на 3,4%, до 8,8 млрд грн.

Нагадаємо, в кінці липня на ОПЗ повідомили про тиск, який здійснюється на членів правління у зв'язку з проведенням конкурсу з відбору постачальника давальницької сировини. Дві компанії з груп ОККО і Socar подали заявки, що не відповідають умовам конкурсного відбору і не були допущені до відбору, після чого проведення конкурсу було заблоковано в суді, а ОПЗ став мішенню інформаційних атак.

Одеський припортовий завод є найбільшим хімічним підприємством України, спеціалізуючись на виробництві та експорті карбаміду і аміаку. Підприємство перебуває в управлінні Фонду держмайна України і входить до переліку об'єктів великої приватизації.

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