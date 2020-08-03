Державіапідприємство "Україна" втретє скасувало тендер на президентські перельоти

Жодна компанія знову не подала заявки на участь у торгах.

Державне авіаційне підприємство "Україна" знову скасувало тендер на надання літаків для виконання середньомагістральних літерних перевезень очікуваною вартістю 40 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.

Згідно з ними, тендер був скасований, оскільки жодна компанія не подала заявку на участь у торгах.

Літерний рейс є спеціальним рейсом повітряного цивільного судна, що перевозить цінні вантажі або іменитих персон (найчастіше - перших осіб держави).

Термін надання послуг передбачався до 2021 року.

Державіапідприємство "Україна" вже двічі скасовувало зазначений тендер через те, що жодна компанія не подавала заявки на участь у торгах.

У серпні 2019 тендер на президентські перельоти до кінця року на 35,1 млн гривень виграла авіакомпанія Windrose ("Роза Вітрів") Ігоря Коломойського. Інших учасників в тендері не було.

У 2019 і 2018 роках витрати на авіаперельоти офіційних делегацій на чолі з президентом планувалися на рівні 65 млн гривень, а в 2017 - 35,4 млн.

Державіапідприємство "Україна" засноване в 1996 році для обслуговування вищого керівництва держави. Підприємство займається організацією, забезпеченням та виконанням повітряних перевезень спеціальними рейсами вищих посадових осіб та офіційних делегацій України та інших держав у межах України та за кордоном.

ДП не виконує регулярні авіаперевезення, а винятково рейси на замовлення (чартерні), воно підпорядковане Держуправлінню справами.