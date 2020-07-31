​НБУ: економіка України у другому кварталі впала на 11%

Національний банк вважає, що у другому кварталі економіка України впала на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Така оцінка наведена в інфляційному звіті НБУ.

Регулятор нагадує, що це пов'язано із забороною на роботу пасажирського транспорту, готелів, ресторанів і кафе, сфери культури та розваг, яка діяла кілька місяців через пандемію коронавірусу.

"Основним чинником [падіння ВВП] стали повномасштабні карантинні обмеження на окремі види діяльності. Додатковий від'ємний внесок сформувало скорочення виробництва в сільському господарстві через пізніший початок жнив... З послабленням карантинних заходів вже з травня почалося поступове відновлення як внутрішньої, так і світової економічної активності", - сказано в документі.

Основний внесок у поглиблення падіння реального ВВП у II кварталі зробив споживчий попит. Перехід багатьох підприємств на дистанційну роботу позначився на зменшенні витрат на громадський транспорт і придбання окремих непершочергових товарів і товарів тривалого користування.

Певною мірою падіння споживчих витрат стримувалося поширенням онлайнової торгівлі, а також ажіотажним попитом на окремі продукти харчування, медичну і фармацевтичну продукцію на початку карантину. Пом’якшення обмежень, відновлення роботи магазинів, торговельних центрів і ринків зумовили поліпшення показників роздрібного товарообороту в травні та червні.

Фінансовий регулятор прогнозує, що за підсумками року ВВП скоротиться на 6%, а у 2021-2022 роках зростання відновиться і становитиме близько 4%.

У першому кварталі було зафіксовано падіння на 1,3%.

Фото: Держстат

Нагадаємо, що офіційна статистика ВВП України за другий квартал буде оприлюднена Державною службою статистики у вересні.