"Укрзалізниця" відновлює курсування потяга з Києва до Карпат

"Укрзалізниця" відновлює курсування потяга №217/218 Київ - Рахів. Квитки вже у продажу.

Про це інформує пресслужба компанії.

"У перший рейс цей поїзд відправиться з Києва 3 серпня, далі курсуватиме по непарних днях, з Рахова – 4 серпня і курсуватиме по парних днях. З детальним розкладом поїзда можна ознайомитися на офіційному сайті "Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

В УЗ нагадують: щоб сісти в потяг, пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і під час посадки у вагон. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" подовжує курсування 17 регіональних поїздів з 31 липня цього року.

До 1 серпня УЗ обіцяє відновити курсування 46 приміських поїздів на Львівській залізниці.