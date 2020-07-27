УЗ реструктуризувала борг перед Сбербанком на $200 млн за кілька днів до крайнього терміну

"Укрзалізниця" завершила угоду з реструктуризації боргу на суму 200 млн доларів США перед українським "Сбербанком", який підлягав погашенню до кінця року.

Підписання відповідних угод відбулося минулого тижня з набранням остаточної чинності умов реструктуризації після прийняття відповідного рішення Національним банком України.

Про це інформує пресслужба компанії.

В УЗ зауважили, що компанія зазнала значного негативного впливу пандемії коронавірусу.

"Реалізовані на поточний момент антикризові заходи, що перебували в межах повноважень "Укрзалізниці", дозволили збалансувати грошовий потік та оптимізувати діяльність. Але для підтримки належного рівня ліквідності та соціальної функції "Укрзалізниці" компанії було необхідно реструктурувати зобов’язання перед Сбербанком (Україна) на суму близько 200 млн доларів США, що підлягали виплаті 31.07.2020", - зазначили у пресслужбі.

За інформацією компанії, реструктуризація цього боргу проведена на термін до трьох років з можливістю дострокового погашення. Компанія планує подальше рефінансування боргу з міжнародного ринку капіталів або від одного з українських банків.

"Реструктуризація стала можливою завдяки злагодженій конструктивній позиції кредитора і "Укрзалізниці" та завдяки підтримці Національного банку та Міністерства фінансів України, які підтримують реалізацію заходів для зниження негативного впливу пандемії на транспортний сектор економіки", - зазначають у компанії.

Зазначається, що угода матиме позитивний ефект на стан ліквідності компанії та дозволить забезпечити необхідний рівень фінансування поточних видатків.

Нагадаємо, Сбербанк вимагав ці гроші в якості погашення боргу за кредитним договором, укладеним між банком і держпідприємством "Донецька залізниця" ще в 2011 році.