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Уруський: "Антонов" сам себе вимучує і з великим болем позбувається своєї минулої величі

Віцепрем'єр вважає, що підприємство має пропонувати конкурентоздатні проєкти.

Уруський: "Антонов" сам себе вимучує і з великим болем позбувається своєї минулої величі
Фото: Макс Требухов

Віцепрем’єр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський вважає, що державному підприємству "Антонов" треба пропонувати конкурентоздатні проєкти, щоб зацікавити потенційних партнерів.

"З "Антоновим" окрема історія, тому що це унікальне підприємство. Та, на жаль, само себе вимучує. І з великим болем позбувається своєї минулої величі в переконанні, що "ми дуже крута компанія, яку знає весь світ". І так триває вже двадцять років", - сказав Уруський в інтерв'ю LB.ua.

Він додав, що був би щасливий, якби на проєкти "Антонова" звернули увагу Boeing або Airbus.

"Треба пропонувати конкурентоздатні проєкти, і тільки тоді виникне зацікавленість. І з ними можна виходити до різних компаній. Наприклад з Ан-188. Boeing може зацікавитися, тому що в них ця ніша фактично не заповнена. З 178-м можна іншого партнера шукати, а з 148-м, 158-м – ще іншого. Туреччина зацікавлена, наскільки я поінформований", - сказав Уруський.

Нагадаємо, що "Антонов" зараз має тільки одне замовлення з-за кордону - Ан-178 для перуанської поліції.

У 2017 році "Антонов" уперше підняв у повітря новий літак Ан-132, що розроблявся на замовлення Саудівської Аравії, але через два роки арабський партнер відмовився від цього проєкту.

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