Прощавай, 747

Незважаючи на піввікову історію та легендарний імідж, Boeing 747 відверто здав позиції. В останні роки його все більше витісняли більш економічні лайнери з двома двигунами. Від 747-х відмовилися Singapore Airlines, Cathay Pacific, United Airlines, El Al. Світова криза значно прискорила цей процес. Навесні 2020 року від 747-го відмовилася KLM. Таке ж рішення ухвалили в Virgin Atlantic. У липні про негайне виведення з експлуатації «джамбо джетів» оголосила British Airways, яка мала найбільший флот цих літаків. Цього тижня останній рейс виконав 747-й австралійської авіакомпанії Qantas. Виробництво Boeing 747 також згортається. За даними Bloomberg , останній літак мають випустити через два роки.

2020 рік став для авіаційної галузі найважчим в історії . Через пандемію і скорочення польотів авіакомпанії банкрутували одна за одною: Flybe , South African Airways, Virgin Australia, Avianca, Thai Airways, LATAM, Aeromexico. Але головною жертвою всесвітньої паніки, спричиненої Covid-19, став не перевізник, а літак – найбільш упізнаваний пасажирський лайнер у світі Boeing 747 – «джамбо джет».

Фото: twitter.com/BoeingAirplanes Перший Boeing 747 на церемонії викатки в Еверетт, недалеко від Сіетла, 30 вересня 1968 р.

Літак, що змінив авіацію

Популярність Boeing 747 не була очікуваною. Його проєктували як тимчасову альтернативу надзвуковому пасажирському лайнеру, за яким, як тоді вважали, було майбутнє авіації. Саме тому 747-й одразу розробляли з перспективою на вантажні перевезення. Очікувалося, що скоро пасажири пересядуть на надзвукові лайнери, а Boeing 747 стануть вантажними.

Реальність виявилася іншою. Надзвуковий Boeing 2707 так і залишився проєктом через дорожнечу і надмірну витрату пального, його остаточно закрили в 1971 році. Повнорозмірний макет літака з дерева, який обійшовся компанії у $12 млн, продали за $43 тис. Boeing 747 натомість став флагманом багатьох авіакомпаній, а його історія триває вже шостий десяток років.

747-й з'явився на світ завдяки домовленості між президентом Boeing Біллом Алленом і Хуаном Тріппом, босом провідної на той час авіакомпанії PanAm. Тріпп вірив у надзвукові пасажирські перевезення, але вважав, що мине певний час, поки вони стануть реальністю. До того йому був потрібен проміжний варіант – дешевший в експлуатації, ніж Boeing 707, і більший за нього. Удвічі більший.

Фото: AirlineGeeks | William Derrickson Qantas Boeing 747 у Сан-Франциско.

Тріппу здавалося, що найпростіший спосіб – зробити високий, але вузький двоповерховий літак. Від цієї ідеї відмовилися з міркувань безпеки. Розробники на чолі з легендарним інженером Джо Саттером сумнівалися в можливості безпечної евакуації пасажирів з другого поверху. Тоді виникла альтернативна ідея: поставити додаткові крісла не зверху, а поруч. Так з'явилися широкофюзеляжні літаки з двома проходами між кріслами.

Утім верхня палуба залишилася, але пасажирські місця там з'явилися не відразу. «Горб» узагалі не планувався для пасажирів. 747-й готували під вантажі, й інженери Boeing дійшли до висновку, що оптимальний спосіб завантаження – через ніс. З огляду на це, кабіну для пілотів довелося підняти. Перші напрацювання передбачали кабіну у вигляді півкулі над фюзеляжем, але ця ідея була невдалою з погляду аеродинаміки. Тоді її продовжили, зробивши краплеподібною.

Фото: twitter.com/scottiebateman

Розробники думали, що додаткове місце в «горбі» слугуватиме для відпочинку екіпажу, але у власників авіакомпаній був свій задум. Вони попросили Boeing облаштувати там бар і залу відпочинку для пасажирів першого класу. Щоправда, така розкіш закінчилася дуже скоро. Нафтова криза 1973 року змусила авіакомпанії зосередитися на зменшенні видатків, а не на високому сервісі. Тоді на верхній палубі замість диванів і піаніно з'явилися крісла для додаткових пасажирів. У подальших версіях Boeing 747 «горб» ставав усе довшим і, врешті-решт, почав доходити майже до середини фюзеляжу.

Фото: airandspace.si.edu Фото: executivetraveller.com Фото: airandspace.si.edu

Літак вийшов небачено великим – він був приблизно на 25 метрів довшим за свого вузькофюзеляжного попередника Boeing 707 і на сім метрів вищим у хвості. За такі розміри 747-й отримав прізвисько «джамбо джет» на честь всесвітньо відомого циркового слона Джамбо з 19 сторіччя.

Щоб зробити найбільший у світі пасажирський літак, Boeing довелося побудувати найбільший у світі завод у передмісті Сієтла, залізти у величезні борги, поставивши на карту власне існування, та спалити десятки двигунів.

Уперше в повітря 747-й піднявся 9 лютого 1969 року. Через рік, 15 січня 1970 року, авіакомпанія PanAm уперше використала літак на маршруті з Нью-Йорка до Лондона, у політ відправилися 324 пасажири. Рейс вилетів із семигодинною затримкою та заміною борту через проблеми з двигунами.

Фото: The Seattle Times Сотні глядачів і преса спостерігають 9 лютого 1969 року, як перший Boeing 747 здіймається в небо.

Але щойно 747-й позбувся «дитячих» хвороб, стало зрозуміло, що Boeing вдалося виконати побажання замовників. Вартість перевезень для PanAm зменшилися на 60% порівняно з 707-ю моделлю, що призвело до кардинального зменшення вартості квитків.

Кінець епохи чотирьох моторів

З 1970 року до моменту, коли у 2005 році був представлений європейський A380, 747-й був найбільшим пасажирським лайнером у світі, фактично єдиним у своєму класі. Але конкуренцію він програв не новому «суперджамбо» A380, а літакам з двома двигунами. Остання пасажирська версія Boeing 747-8 була представлена у 2011 році й отримала скромні 47 замовлень. Приблизно за той самий час було замовлено понад півтори тисячі Boeing 787 Dreamliner.

Фото: boeing.com Фото: boeing.com Фото: boeing.com Фото: boeing.com Фото: boeing.com Фото: boeing.com

Вирішальну роль зіграло вдосконалення авіаційних двигунів і пом'якшення вимог Міжнародної організації цивільної авіації, що відкрило для двомоторних літаків нові маршрути, де їм раніше не дозволяли літати. Саме завдяки цьому, наприклад, велику популярність здобув Boeing 777. Дальність польоту та місткість (як пасажирів, так і вантажів) зробили його прямим конкурентом 747-го, але дешевшим в експлуатації. «Усе дуже просто: навіщо чотири, якщо вистачає двох. Так простіше і дешевше», – пояснював авіаційний експерт Патрік Сміт американському виданню USA Today.

Програють конкуренцію й інші чотиримоторні літаки, включно з A380, виробництво яких припиниться у 2021 році. Авіакомпанія Singapore Airlines з 2004 до 2013 року виконувала рейс між Сінгапуром і Нью-Йорком на A340 з чотирма двигунами. Потім його закрили через збитковість. А ще через п'ять років рейси відновилися – вже на A350 з двома двигунами. Зараз це найдовший безпосадковий рейс у світі.

Фото: twitter.com/scottiebateman

На двомоторному Boeing 787-9 Dreamliner австралійська авіакомпанія Qantas виконала рекордні 19-годинні перельоти з Нью-Йорка та Лондона в Сідней. На двомоторному Boeing 777-200ER виконується рейс МАУ з Києва до Нью-Йорка.

У 1970 році замовниками Boeing 747 були 27 авіакомпаній. Лише одна – Lufthansa – зберегла з того часу їх у своєму флоті. Також 747-мі продовжують використовувати азійські пасажирські перевізники, такі як Air China, Korean Air, Air India, Thai Airways, та деякі інші авіакомпанії. Але в той час, як звичайний мандрівник матиме все менше й менше шансів політати на легендарному «джамбо джеті», Boeing 747 так просто з неба не зникне.

Фото: twitter.com/n_larenas

По-перше, залишаються вантажні 747. Остання модель 8F отримала понад сотню замовлень, їх, власне, й будуть доробляти в найближчі два роки, перш ніж зняти з виробництва. Під час пандемії авіакомпанії, які займалися перевезеннями медичних вантажів, стали відомі широкому загалу. Silk Way Airlines, Atlas Air, UPS Airlines, Cargolux – усі вони використовують Boeing 747.

Другим прикметним користувачем Boeing 747 ще довго буде президент США. З початку 90-х років «Борт №1» був облаштований на спеціально модифікованих Boeing 747-200B. У найближчому майбутньому їх замінять на новітні Boeing 747-8.