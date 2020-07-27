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​Уруський: менеджмент "Укроборонпрому" слід серйозно змінити

Концерн може поміняти свою "токсичну" назву.

​Уруський: менеджмент "Укроборонпрому" слід серйозно змінити
Фото: ukroboronprom.com.ua

Віцепрем’єр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський виступив за зміну керівництва концерну "Укроборонпром".

В інтерв'ю LB.ua він сказав, що в рамках реформування концерну "повинен бути серйозно змінений" менеджмент.

"Моя позиція щодо «Укроборонпрому» така: в тому вигляді, в якому концерн є зараз, він існувати не може. Можливо, це буде державна холдингова компанія. Перед тим пройде процес корпоратизації всіх підприємств... Я ще 2014 року, коли працював в «Укроборонпромі», пропонував створити 7-8 холдингових компаній і над ними - керуючу компанію. Не так, як зараз у концерні відбувається: 260 людей у штаті, які втручаються у фінансову діяльність підприємств; і сидить департамент безпеки, котрий слідкує, як директор закуповує, вибачте, мило, туалетний папір і таке інше. Управляюча компанія повинна дивитися, куди розмістити акції цих холдингових компаній, а не втручатися у фінансову й економічну діяльність", - розказав він.

Під час реформування з "Укроборонпрому" можуть вивести спецекспортерів, а сам концерн може змінити назву. "Ми думаємо про перейменування, бо ця назва стала надто токсичною", - пояснив віцепрем'єр.

Уруський підкреслив, що підтримує корпоративне управління в концерні, але хоче бачити там фахових людей.

"Фахово підготовлений і професійний менеджмент керуючої компанії – запорука того, що в нас усе налагодиться і буде нормально функціонувати", - сказав він.

Уруський додав, що не збирається "воювати" з нинішнім керівництвом "Укроборонпрому". "У них є напрацювання, я готовий їх вислухати. І в принципі, наші погляди на майбутню трансформацію «Укроборонпрому» не сильно відрізняються", - сказав віцепрем'єр.

Нагадаємо, що "Укроборонпром" планував своє розділення на шість галузевих державних корпорацій. Сам концерн мали б ліквідувати.

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