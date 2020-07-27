Уруський: "Повітряний старт" можна реалізувати за 3-4 роки, потрібно $500 млн

"У нас є багаті люди. Можна говорити з арабськими країнами".

Віцепрем’єр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський вважає, що Україна здатна реалізувати проєкт "Повітряний старт" за 3-4 роки. Він передбачає запуск легких ракет у космос з літаків, а не космодрому.

Про це Уруський розказав у інтерв'ю LB.ua.

"Якщо ми говоримо про наш Ан-188, проєкт нової ракети, то це обсяг інвестиції в розмірі до 500 млн доларів. Думаю, за 3-4 роки ми це зробили б за умов нормального фінансування", - сказав він.

На думку Уруського, "це не такі зараз великі гроші" і знайти інвестора під цей проєкт можна не тільки за кордоном, а й усередині України.

"У нас є багаті люди. Не стільки, як в Європі чи Азії, але вони є. Вони можуть прийняти рішення про інвестиції. Можна говорити з арабськими країнами. Єдине, що може бути, - це обмеження РКРТ, але є можливість не передавати технології, а домовитися з інвестором, що авіаційно-технічна система буде базуватися в Україні. Питання тільки в тому, наскільки ми зможемо переконати, що стали цивілізованими людьми. І не будемо запитувати про свій інтерес, коли людина прийде з 500 млн доларів", - сказав Уруський.

"Але є різні точки зору. Ще треба КБ «Південне» переконувати. Вони вважають, що «Повітряний старт» є не дуже економічно виграшним порівняно зі стартом з космодрому", - додав він.

За його словам, розробники з Дніпра "мріють" про створення космодрому в степах біля Херсона, хоча це малореально.

Нагадаємо, що проєкт повітряного старту передбачає використання авіації як першого ступеня для космічних ракет. Для цього не потрібен космодром, а самі запуски виходять дешевшими.

Голова Державного космічного агентства Володимир Усов в інтерв'ю LB.ua розказував, що в Україні вже була випущена конструкторська документація декількох проєктів повітряного старту, і один з них збираються внести в космічну програму.

"В України є вже розроблені і відпрацьовані технології набагато вищого рівня, ніж повітряний старт у тієї ж американської системи Pegasus або тих систем, які створює американський підприємець Річард Бренсон з компанією Virgin Orbit під легку ракету", - говорив Усов.