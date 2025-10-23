Провідні європейські компанії створюють «європейського космічного гіганта», щоб конкурувати зі SpaceX Маска

Єврокомісія працює над тим, аби дозволити створення потужних європейських компаній, здатних змагатися зі США і Китаєм.

Європа оголосила про масштабне об’єднання у космічній галузі, яке має стати відповіддю на домінування Ілона Маска, пише Politico.

Компанії Airbus, Leonardo та Thales домовилися об’єднати свої космічні підрозділи в одну компанію з капіталізацією близько €6,5 млрд і штатом у 25 тисяч працівників по всій Європі.

У спільній заяві сторони назвали нове підприємство «провідним європейським гравцем у космосі». Об’єднання охопить виробництво супутників і космічних систем, щоб створити конкурента американській SpaceX, особливо у сфері низькоорбітальних супутників, які забезпечують інтернет-сервіс Starlink.

Проєкт, який наразі має робочу назву Project Bromo, реалізують після тривалих переговорів за участі п’яти урядів — Франції, Італії, Німеччини, Іспанії та Великої Британії. Головний офіс компанії розмістять у французькому Тулузі, а структура нагадуватиме модель європейського ракетного виробника MBDA.

У новому підприємстві Airbus отримає 35% акцій, Leonardo і Thales — по 32,5% кожна. Компанію очолить один генеральний директор, ім’я якого оголосять пізніше, а також керівники національних підрозділів у кожній країні.

Угода потребує схвалення з боку директорату Єврокомісії з питань конкуренції, який має зважити між чинними антимонопольними правилами та прагненням Брюсселя створювати «європейських чемпіонів» у стратегічних секторах.

Новий космічний концерн зможе конкурувати з міжнародними гравцями у сфері комерційних телекомунікацій, але фактично залишиться монополістом на ринку державних оборонних замовлень у ЄС, що викликає занепокоєння в Європейському космічному агентстві (ESA).

Керівник ESA Рольф Денсінг попередив, що угода може зменшити конкуренцію у сфері супутникових контрактів, а глава німецької компанії OHB Марко Фукс заявив, що нове об’єднання створює ризик монополії, яка зашкодить клієнтам і всій європейській промисловості.

Попри ці застереження, політичний клімат у Брюсселі нині більш сприятливий для подібних злиттів. У Єврокомісії готують оновлення правил конкуренції, щоб дозволити створення потужних європейських компаній, здатних змагатися зі США та Китаєм.