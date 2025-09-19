Міноборони запускає бета-тест відстрочок у Резерв+ для батьків дітей з інвалідністю

Взяти участь у тестуванні можуть взяти батьки дитини з інвалідністю до 18 років та батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

Міністерство оборони України невдовзі запустить можливість оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.

Сервіс з’явиться у застосунку "Резерв+", пишеМіноборони.

Щоб долучитись до тестування та серед перших отримати відстрочку нового типу, потрібно заповнити онлайн-форму на сайті Мінборони. Взяти участь у тестуванні можуть взяти батьки дитини з інвалідністю до 18 років та батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

"Нагадуємо, онлайн-відстрочка працює так: у Резерв+ потрібно подати запит → система перевіряє підстави для відстрочки через взаємодію з потрібними державними реєстрами → у разі підтвердження відстрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі. Весь процес повністю автоматичний, зазвичай займає кілька годин і не потребує збору довідок, відвідування ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи", — зазначили в міністерстві.

Наразі отримати відстрочку в Резерв+ можуть: