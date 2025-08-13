У Росії обмежили дзвінки в Telegram і WhatsApp

Роскомнагляд заявив, що зробив це “для протидії злочинцям”.

У Росії обмежили дзвінки в месенджерах Telegram і WhatsApp.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“Роскомнагляд заявив, що зробив це “для протидії злочинцям”. Буцімто месенджери стали “основними голосовими сервісами” для шахрайства, вимагання грошей та “залучення росіян у диверсійну й терористичну діяльність”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що запроваджені обмеження стосуються лише дзвінків.

Російська влада пояснила, що доступ відновлять після того, як компанії “виконають вимоги російського законодавства” та надаватимуть дані на запити силовиків.

Зазначається, що останніми днями російські користувачі масово скаржаться на проблеми зі зв’язком у цих месенджерах.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки нагадує, що російська влада почала активно насаджувати свій шпигунський месенджер MAX - в тому числі і на ТОТ України.

Російський диктатор Путін доручив уряду до 1 вересня 2025 року розробити заходи щодо обмеження використання в РФ іноземного програмного забезпечення, зокрема й месенджерів, розроблених у "недружніх країнах".