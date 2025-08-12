«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
РЖД у вогні
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Важлива ініціатива американських сенаторів: озброєння та інвестиції у структурні реформи
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​Україна тестує Starlink Direct to Cell - супутниковий зв’язок без спеціального обладнання

Технологія дозволяє надсилати й отримувати SMS без покриття мобільної мережі, використовуючи звичайний 4G-смартфон із SIM- чи eSIM-карткою.

Михайло Федоров
Фото: Мінцифри

Україна стала однією з перших країн світу, де запускають технологію супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell. 

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Технологія дозволяє надсилати та отримувати SMS навіть без покриття мобільної мережі, використовуючи звичайний 4G-смартфон із SIM- чи eSIM-карткою. Вона не потребує додаткового обладнання. Головна умова роботи — пряма видимість неба. Це дає змогу залишатися на зв’язку у віддалених регіонах, у горах, під час негоди, аварій мобільної мережі чи знеструмлень.

Тестування відбулося за участі CEO «Київстар» Олександра Комарова. Під час демонстрації учасники обмінялися першими текстовими повідомленнями через супутник просто зі смартфонів.

Федоров зауважив, що Україна впроваджує Direct to Cell одночасно зі США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією. Наразі технологія перебуває на етапі бета-тестування, а офіційний запуск запланований на осінь 2025 року.

  • У грудні 2024-го Київстар, його материнська компанія VEON і підрозділ SpaceX Starlink підписали угоду, яка розпочинає впровадження супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні.

Детальніше про Starlink Direct to Cell

  • Супутники Starlink з функцією direct-to-cell мають на борту вдосконалений модем eNodeB, який працює як стільникова вежа в космосі, забезпечуючи інтеграцію в мережу подібно до стандартного роумінгового партнера.
  • Direct-to-cell забезпечує зв'язок у віддалених регіонах і працює з існуючими телефонами LTE скрізь, де видно небо. Не потрібно вносити зміни в апаратне забезпечення, прошивку або спеціальні додатки, забезпечуючи безперешкодний доступ до тексту, голосу та даних.
