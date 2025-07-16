Мінцифри звернулося до фриланс-платформи Upwork через масове блокування українців

Навіть після верифікації даних платформа блокує акаунти без можливості подати апеляцію.

Міністерство цифрової трансформації звернулося до Upwork через масове блокування українців.

Як повідомила пресслужба відомства, українські фрілансери повідомили про обмеження акаунтів на Upwork.

«Навіть після верифікації даних платформа блокує акаунти українців без можливості подати апеляцію. Тож звернулися до СЕО Upwork Хайден Браун, попросили проаналізувати всі кейси та переглянути процеси перевірки», - зазначили у міністерстві.

Мінцифри повідомило, що Upwork — одна з найбільших фриланс-платформ у світі і для багатьох українців стала основним джерелом доходу в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

«Очікуємо на швидку реакцію та вирішення проблеми від Upwork», - заявили у відомстві.