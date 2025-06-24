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Співробітникам Палати представників США заборонили використовувати WhatsApp

Речник Meta заявив, що компанія не погоджується з такою характеристикою «найрішучіше»

Співробітникам Палати представників США заборонили використовувати WhatsApp
Фото: EPA/UPG

Палата представників США заборонила своїм співробітникам використовувати месенджер WhatsApp компанії Meta через проблеми з конфіденційністю.

Про це повідомляє Financial Times.

Головний адміністративний директор Палати представників Конгресу США повідомив співробітникам у службовій записці, що WhatsApp вважається «високоризиковим для користувачів». 

У електронному листі співробітникам наказали не завантажувати та не зберігати WhatsApp на жодному службовому ноутбуці чи мобільному пристрої Палати представників з 30 червня, а всіх, у кого був цей додаток, попросили видалити його.

Рішення було ухвалене через «брак прозорості щодо того, як [WhatsApp] захищає дані користувачів, відсутність шифрування збережених даних та потенційні ризики безпеки, пов’язані з його використанням».

Речник Meta заявив Financial Times, що компанія не погоджується з такою характеристикою «найрішучіше». Мета заявила, що WhatsApp, який має близько 3 мільярдів користувачів у всьому світі, схвалений для офіційного використання в Сенаті.

Серед схвалених продуктів у Палаті представників США - Microsoft Teams, Signal, iMessage та FaceTime, а також сервіс обміну повідомленнями Wickr. 

Компанія Meta придбала WhatsApp у 2014 році за 19 мільярдів доларів. У 2025 році Федеральна торгова комісія США ініціювала судовий процес проти компанії Meta за звинуваченням у створенні незаконної монополії в соцмережах шляхом придбання Instagram і WhatsApp.

Наприкінці червня цього року агенція Cybernews, що займається питаннями кібербезпеки, повідомила, що хакерам вдалося вкрасти паролі до близько 16 мільярдів облікових записів на таких популярних платформах як Apple, Google та Facebook.
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