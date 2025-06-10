Apple презентувала нову версію iOS зі зміненою нумерацією

На Всесвітній конференції розробників компанія Apple показала свою нову операційну систему для смартфонів - замість номера 19 чергова версія iOS стане одразу 26-ою.

Як пише The Verge, таким чином "яблучна" корпорація хоче синхронізувати порядковий номер операційки з календарним роком. Як і в автомобільній галузі, число трохи "випереджатиме події" - iOS 26 вийде восени 2025-го року.

Усі інші операційні системи від розробників з Купертіно - планшетна iPadOS, годинникова WatchOS, телеприставкова tvOS, комп'ютерна macOS та visionOS для окулярів доповненої реальності - також будуть уніфіковані під порядковим номером 26. Тепер користувачам буде простіше розуміти, яка версія є актуальною.

iOS 26 представить зміну інтерфейсу з переходом на нову мову дизайну Liquid Glass. Також в Apple обіцяють чимало функцій, пов'язаних зі штучним інтелектом.