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Apple презентувала нову версію iOS зі зміненою нумерацією

"Яблучні" операційки тепер уникатимуть плутанини.

Apple презентувала нову версію iOS зі зміненою нумерацією
Apple на WWDC
Фото: EPA/UPG

На Всесвітній конференції розробників компанія Apple показала свою нову операційну систему для смартфонів - замість номера 19 чергова версія iOS стане одразу 26-ою.

Як пише The Verge, таким чином "яблучна" корпорація хоче синхронізувати порядковий номер операційки з календарним роком. Як і в автомобільній галузі, число трохи "випереджатиме події" - iOS 26 вийде восени 2025-го року. 

Усі інші операційні системи від розробників з Купертіно - планшетна iPadOS, годинникова WatchOS, телеприставкова tvOS, комп'ютерна macOS та visionOS для окулярів доповненої реальності - також будуть уніфіковані під порядковим номером 26. Тепер користувачам буде простіше розуміти, яка версія є актуальною.

iOS 26 представить зміну інтерфейсу з переходом на нову мову дизайну Liquid Glass. Також в Apple обіцяють чимало функцій, пов'язаних зі штучним інтелектом. 
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