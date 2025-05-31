Збій у Google Maps спричинив хаос на дорогах Німеччини

Застосунок показував ледь не всі автобани країни закритими для проїзду.

У Німеччині напередодні одного з найбільш туристично активних "довгих" вікендів, пов'язаного зі святкуванням Трійці, користувачі Google Maps не могли користуватися навігацією автошляхами через дивний збій.

Як пише The Guardian, застосунок вперто показував, що майже всі автобани країни закриті для проїзду. Через це водії не могли побудувати оптимальний маршрут, а на маленьких регіональних дорогах утворилися великі затори.

Дорожні служби та поліція отримали сотні дзвінків з вимогою пояснити ситуацію. Розглядалися версії щодо хакерської атаки чи терористичного втручання.

У Google причину помилки у відображенні мап поки не з'ясували. Представник компанії стверджує, що завдяки активності користувачів та зворотному зв'язку неправдиві дані вдалося швидко прибрати із додатка.