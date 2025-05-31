ЗМІ: МАГАТЕ може визнати Іран порушником принципу нерозповсюдження ядерної зброї

Агенція Reuters стверджує, що країни Заходу мають намір домогтися від Міжнародної агенції з атомної енергетики визнання Ірану країною, що порушила принцип нерозповсюдження ядерної зброї.

Свій наступний квартальний звіт рада директорів МАГАТЕ має представити 9 червня. У ньому, як повідомили журналістам низка дипломатів, ісламська республіка може бути вперше за 20 років напряму звинувачена у невиконанні міжнародних зобов'язань.

Такий крок може стати на заваді переговорам між Сполученими Штатами та Іраном щодо ядерної програми, які поки не принесли відчутних результатів. Також очевидно, що у Тегерані зміну в риториці МАГАТЕ сприймуть вкрай вороже.