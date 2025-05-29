ЗМІ: схеми ядерних баз Росії потрапили у відкритий доступ
ЗМІ: схеми ядерних баз Росії потрапили у відкритий доступ
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
SpaceX провела 9-ий тестовий запуск Starship: усе пішло не за планом
SpaceX провела 9-ий тестовий запуск Starship: усе пішло не за планом
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
«Зараз багато шкіл переназивають ліцеями. Хоча річ не у вивісці»
«Зараз багато шкіл переназивають ліцеями. Хоча річ не у вивісці»
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Трамп озвучив Канаді ціну за приєднання до "Золотого купола"
Трамп озвучив Канаді ціну за приєднання до "Золотого купола"
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
ГоловнаСуспільствоВійна

МАГАТЕ фіксує активність дронів біля українських АЕС

Нещодавно біля Чорнобильської АЕС пролетіли два безпілотники на відстані приблизно п’яти кілометрів.

МАГАТЕ фіксує активність дронів біля українських АЕС
ЧАЕС, наслідки удару росіян, фото ілюстративне
Фото: Андрій Єрмак

На трьох діючих атомних електростанціях України — Хмельницькій, Рівненській і Южноукраїнській — представники МАГАТЕ зафіксували ознаки військової активності.

Про це йдеться на сайті Агентства.

Support LB.ua

Зокрема, 23 травня на Южноукраїнській АЕС інспектори МАГАТЕ спостерігали, як безпілотник потрапив під зенітний вогонь. Того ж вечора на відстані 2,5 км від станції зафіксували ще десять дронів.

Тоді ж біля Чорнобильської АЕС пролетіли два безпілотники на відстані приблизно п’яти кілометрів від об’єкта.

Крім того, цього тижня на Хмельницькій АЕС через загрозу співробітники МАГАТЕ були змушені сховатися на території станції.

  • Тим часом стан зовнішнього електропостачання на Запорізькій АЕС залишається критичним: наразі об’єкт забезпечує лише одна лінія електропередач.
﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies