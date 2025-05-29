МАГАТЕ фіксує активність дронів біля українських АЕС

Нещодавно біля Чорнобильської АЕС пролетіли два безпілотники на відстані приблизно п’яти кілометрів.

На трьох діючих атомних електростанціях України — Хмельницькій, Рівненській і Южноукраїнській — представники МАГАТЕ зафіксували ознаки військової активності.

Про це йдеться на сайті Агентства.

Зокрема, 23 травня на Южноукраїнській АЕС інспектори МАГАТЕ спостерігали, як безпілотник потрапив під зенітний вогонь. Того ж вечора на відстані 2,5 км від станції зафіксували ще десять дронів.

Тоді ж біля Чорнобильської АЕС пролетіли два безпілотники на відстані приблизно п’яти кілометрів від об’єкта.

Крім того, цього тижня на Хмельницькій АЕС через загрозу співробітники МАГАТЕ були змушені сховатися на території станції.