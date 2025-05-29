ДБР працює над екстрадицією причетних до діяльності казино Pin-Up: у справі оголошено нову підозру

Державне бюро розслідувань продовжує роботу з притягнення до відповідальності організаторів онлайн-казино "Pin-Up" та повернення незаконно отриманих доходів до бюджету України.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Вчора, 28 травня, працівники Держбюро повідомили про додаткову підозру одному з директорів компанії, який координував роботу українського сегмента грального бізнесу. Директор ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» перебуває на території України та йому вже оголошувалась підозра у лютому 2025 року.

У новій підозрі йому інкримінують участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України); умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України); легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України); службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України). Максимальна санкція за цими статтями - до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ДБР зазначили, що нова підозра дає можливість розширити коло фігурантів справи.

"Готуємо подальші процесуальні рішення, які дозволять оголосити в міжнародний розшук інших причетних осіб — громадян України, що переховуються за кордоном, а також притягнути до відповідальності громадян російської федерації, також причетних до діяльності нелегального грального бізнесу. Окремий акцент - на поверненні незаконних активів державі. У межах справи вже арештовано понад 2,6 млрд грн, які можуть бути стягнуті до бюджету", - йдеться в повідомленні.

Напередодні, 25 травня, президент Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компаній, пов’язаних із казино Pin-Up.