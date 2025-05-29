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​СБУ і Нацпол викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації

Затримали дев’ятьох осіб у чотирьох областях.

​СБУ і Нацпол викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації
затримання одного з підозрюваних

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією ліквідували чотири схеми ухилення від мобілізації у Києві, на Закарпатті, Хмельниччині та Львівщині. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Затримали дев’ятьох організаторів, серед яких — посадовець суду. Вартість «послуг» коливалася від 6 до 12 тисяч доларів.

У Києві, наприклад, затримали 40-річного чоловіка, який за підробленою меддовідкою оформив для дружини клієнта статус тяжкохворої. Після цього посадовці районної адміністрації видали акт про догляд, що дозволив ухилянту уникнути призову. Підозру отримали і організатор, і 28-річний киянин, який скористався схемою. Встановлено також, що фігурант шукав одиноких матерів, щоб фіктивно оформлювати багатодітність клієнтам.

На Закарпатті затримали помічника судді, який оформлював фіктивні розлучення та судові рішення для надання відстрочки мобілізованим під виглядом батьків-одинаків.

У Хмельницькій області СБУ викрила п’ятьох осіб, які організували продаж фальшивих меддовідок про непрацездатність родичів ухилянтів. До схеми залучили секретарку головного лікаря міської лікарні, яка сприяла виготовленню документів.

У Львівській області затримали двох фігурантів. Один з них — житель Рава-Руської, який через зв’язки в медустанові онкопрофілю видавав фейкові довідки про тяжкі хвороби дружин ухилянтів. Інший організовував виїзд чоловіків за кордон як водіїв міжнародних вантажних рейсів.

Усім фігурантам повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, зокрема - незаконне переправлення осіб через державний кордон організованою групою, перешкоджання законній діяльності ЗСУ, а також зловживання впливом.

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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