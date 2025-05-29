​Найближчим часом навряд чи буде прийнятий закон про демобілізацію, - Веніславський

Народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський наголосив, що в сьогоднішніх умовах навряд чи буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб.

Про це він заявив на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Треба бути відвертим - питання демобілізації, безперечно, дуже болюче для наших військовослужбовців, для членів їх сімей, особливо для тих, хто добровільно пішов служити з перших днів війни. Але в умовах тієї реальної ситуації, яку ми зараз маємо, коли Росія постійно збільшує свій мобілізаційний ресурс,... коли кількість окупаційних військ, які на окупованій території України збільшується на 15-20% порівняно з минулим роком.... Говорити про те, що найближчим часом буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб - не потрібно бути надто оптимістичним... Найближчим часом цього навряд чи варто очікувати", - сказав Веніславський.

Водночас він зазначив, що з представниками Генерального штабу і Міністерства оборони неодноразово обговорюються питання запровадження додаткових періодів для відпусток і ротаційні заходи.