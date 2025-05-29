Головне за ніч та ранок четверга, 29 травня: авіаудар по Запоріжжю, 205 боєзіткнень, операція на Курщині

Росіяни атакували Україну 90 дронами, ППО знешкодила 56 із них.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 205 ворожих атак.

Найбільше боїв пройшло на Покровському (54), Курському (33) та Лиманському (24) напрямках.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління безпілотними літальними апаратами та двох артилерійських засобах противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1050 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога склали близько 984 940 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сьогодні, 29 травня, вранці ворог атакував Пологівський район Запорізької області керованими авіабомбами. За оновленими даними, унаслідок російської атаки одна людина загинула, ще одна - поранена.

Раніше очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що під завалами можуть бути люди. "Удосвіта ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Щонайменше п’ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки", – написав він.

Суд у справах міжнародної торгівлі США, розташований у Нью-Йорку на Мангеттені, ухвалив рішення щодо блокування запроваджених адміністрацією Дональда Трампа імпортних мит в межах "надзвичайної економічної ситуації".

Як пише CNN, цей припис стосується тарифів, які господар Білого дому оголосив 2 квітня у "День звільнення Америки", а також попередніх указів щодо мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. За версією служителів Феміди, їхнє застосування стало перевищенням президентських повноважень, адже глава держави не має права використовувати тарифи як засіб "покарання".

Не будуть поставлені на павзу підвищені мита на іноземні автомобілі, сталь та алюміній, адже вони стали наслідком активації інших законодавчих норм - тут судді не угледіли жодних юридичних порушень.

Видання Politico з посиланням на власні джерела у Вашингтоні стверджує, що співробітники "Голосу Америки" цього тижня отримають листи про звільнення, а діяльність медіа, створеного понад 80 років тому для боротьби з нацистською пропагандою, остаточно припиниться.

Без роботи залишаться одразу 800 спеціалістів. Попри те, що звільнення без попереднього обговорення є порушенням умов корпоративного договору, профспілка не може вплинути на цей процес, бо Агенція США з глобальних медіа USAGM просто не реагує на будь-які запити.

Процес знищення "Голосу Америки" був запущений президентом США Дональдом Трампом у березні, коли він своїм указом скоротив до мінімуму діяльність USAGM. Республіканець звинуватив медіа в тому, що воно є нібито "антитрампівським" та виражає думки та погляди лише "радикальних лівих". Натомість журналісти завжди підкреслювали свою нейтральну позицію щодо політичних партій.

На сторінці у власній соціальній мережі X Ілон Маск оголосив про завершення своєї роботи в адміністрації США на посаді голови департаменту урядової ефективності DOGE.

Як пише BBC, мільярдер зазначив, що дозволений законом час перебування в ролі спеціального урядового співробітника минув. Він подякував Дональду Трампу "за можливість зменшити марні витрати" та висловив переконання, що "місія DOGE з часом лише посилюватиметься, адже стане способом життя в державних установах".

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