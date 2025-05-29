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ЗМІ: Усі співробітники "Голосу Америки" будуть звільнені цього тижня

80-річна історія медіа, схоже, добігає завершення.

ЗМІ: Усі співробітники "Голосу Америки" будуть звільнені цього тижня
Фото: Остап Яриш / Фейсбук

Видання Politico з посиланням на власні джерела у Вашингтоні стверджує, що співробітники "Голосу Америки" цього тижня отримають листи про звільнення, а діяльність медіа, створеного понад 80 років тому для боротьби з нацистською пропагандою, остаточно припиниться.

Без роботи залишаться одразу 800 спеціалістів. Попри те, що звільнення без попереднього обговорення є порушенням умов корпоративного договору, профспілка не може вплинути на цей процес, бо Агенція США з глобальних медіа USAGM просто не реагує на будь-які запити.

Процес знищення "Голосу Америки" був запущений президентом США Дональдом Трампом у березні, коли він своїм указом скоротив до мінімуму діяльність USAGM. Республіканець звинуватив медіа в тому, що воно є нібито "антитрампівським" та виражає думки та погляди лише "радикальних лівих". Натомість журналісти завжди підкреслювали свою нейтральну позицію щодо політичних партій. 

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