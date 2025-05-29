Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Бойова психологиня: «Усі думають, що одразу загинуть, як одягнуть форму. Це не так»
Бойова психологиня: «Усі думають, що одразу загинуть, як одягнуть форму. Це не так»
«Зараз багато шкіл переназивають ліцеями. Хоча річ не у вивісці»
«Зараз багато шкіл переназивають ліцеями. Хоча річ не у вивісці»
Росіяни заявили про масовану дронову атаку у шести їхніх регіонах (доповнено)
Росіяни заявили про масовану дронову атаку у шести їхніх регіонах (доповнено)
Bild: Росія отримує за експорт у ЄС більше, ніж країни блоку допомагають Україні
Bild: Росія отримує за експорт у ЄС більше, ніж країни блоку допомагають Україні
Трамп озвучив Канаді ціну за приєднання до "Золотого купола"
Трамп озвучив Канаді ціну за приєднання до "Золотого купола"
ЗМІ: схеми ядерних баз Росії потрапили у відкритий доступ
ЗМІ: схеми ядерних баз Росії потрапили у відкритий доступ
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
SpaceX провела 9-ий тестовий запуск Starship: усе пішло не за планом
SpaceX провела 9-ий тестовий запуск Starship: усе пішло не за планом
ГоловнаСвіт

Канада хоче приєднатися до програми переозброєння Європи

Мета - зменшити залежність у сфері оборони від США.

Канада хоче приєднатися до програми переозброєння Європи
Фото: EPA\UPG

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про бажання його країни приєднатися до ReArm Europe - програми суттєвого збільшення оборонних витрат Європи задля модернізації озброєння проти сучасних загроз.

Як пише BBC, Карні поскаржився на те, що Канада надмірно залежна в оборонній сфері від США: з кожного долара, який Оттава інвестує у власну безпеку, 75 центів, за словами урядовця, опиняються саме на рахунках американців. Це "не надто розумна стратегія". 

Заява прем'єра збіглася у часі з оголошенням вартості участі в американському проєкті протиракетного захисту "Золотий купол", яке напередодні зробив президент США Дональд Трамп. Республіканець хоче отримати від Канади 61 мільярд доларів - або ж нуль, якщо країна втратить суверенітет і приєднається до Штатів під номером 51. Цю заяву деякі канадські політики прокоментували як "рекет в питанні оборони".

﻿
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies