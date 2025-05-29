Канада хоче приєднатися до програми переозброєння Європи

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про бажання його країни приєднатися до ReArm Europe - програми суттєвого збільшення оборонних витрат Європи задля модернізації озброєння проти сучасних загроз.

Як пише BBC, Карні поскаржився на те, що Канада надмірно залежна в оборонній сфері від США: з кожного долара, який Оттава інвестує у власну безпеку, 75 центів, за словами урядовця, опиняються саме на рахунках американців. Це "не надто розумна стратегія".

Заява прем'єра збіглася у часі з оголошенням вартості участі в американському проєкті протиракетного захисту "Золотий купол", яке напередодні зробив президент США Дональд Трамп. Республіканець хоче отримати від Канади 61 мільярд доларів - або ж нуль, якщо країна втратить суверенітет і приєднається до Штатів під номером 51. Цю заяву деякі канадські політики прокоментували як "рекет в питанні оборони".