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Британський король вперше за пів століття особисто відкрив роботу парламенту Канади

Програмна промова на підтримку незалежності та боротьби з викликами.

Британський король вперше за пів століття особисто відкрив роботу парламенту Канади
Чарльз ІІІ у парламенті Канади
Фото: Guardian

Суверен Великої Британії Чарльз ІІІ, який є також главою держави у Канаді, виголосив промову на відкритті парламенту в Оттаві - це перший випадок за майже 50 років, коли монарх особисто дав початок роботі новообраного законодавчого органу. 

Як пише BBC, виступ короля очікувано був присвячений підтримці незалежності Канади на тлі зазіхань з боку адміністрації США та викликам, спричиненим початком торговельної війни з південним сусідом.

Чарльз заявив, що поділяє "оновлене почуття поваги до унікальної канадської ідентичності, національної гордості, єдності та надії канадців". Монарх відзначив, як зросла нація з часу, коли тронну промову виголошувала його мати Єлизавета ІІ.

Король визнав, що "система глобальної торгівлі, з усіма її недоліками, дозволяла Канаді десятиліттями забезпечувати процвітання, проте зараз зазнає суттєвих змін". Але, на думку уряду, "це час можливостей, коли Канада може зазнати найбільшого реформування економіки з кінця Другої світової війни".

Від імені прем'єр-міністра Марка Карні Чарльз пообіцяв пришвидшити реалізацію національних інфраструктурних проєктів, прибрати юридичні перешкоди для внутрішньої торгівлі, скоротити муніципальні збори для збільшення доступності житла, зменшити податки для середнього класу, запровадити жорсткіші покарання для автомобільних крадіжок, вторгнень в оселі, торгівлі людьми та участі в наркотрафіку.

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