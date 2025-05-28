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Єврокомісія готується схвалити вступ Болгарії до єврозони

Євро, найімовірніше, замінить лев вже з 1 січня 2026 року.

Єврокомісія готується схвалити вступ Болгарії до єврозони
Фото: Xinhua/Zhang Fan

За інформацією видання Politico, у своєму звіті, що має бути оприлюднений найближчим часом, Європейська комісія та Європейський центральний банк дадуть згоду на приєднання Болгарії до зони єдиної валюти.

Країна планувала замінити лев на євро ще у 2024 році, проте не могла досягти цільового показника інфляції. Зараз, схоже, останні перепони на шляху до єврозони буде усунено. Якщо висновок у звіті буде позитивним, то Софія запровадить євро вже з 1 січня.

Лев тривалий час був прив'язаний до курсу євро, проте Болгарія не мала права голосу у Раді Європейського центрального банку. Вступ до єврозони також дозволить збільшити обсяги торгівлі з іншими країнами ЄС, прибрати зайві транзакційні витрати і посилити вплив на ухвалення рішень у Брюсселі. 

Натомість критики скаржаться, що відмова від національної валюти може призвести щонайменше до одного помітного зростання цін. Проросійський президент Болгарії Румен Радев навіть хотів провести з цього питання референдум, проте Конституційний суд республіки вважає це незаконним - адже перехід на євро закріплений у договорі Болгарії щодо приєднання до ЄС.  

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