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Глава МЗС Німеччини пригрозив Ізраїлю обмеженням постачань зброї через ситуацію в Газі

Наразі нові замовлення на постачання зброї Ізраїлю не розглядаються.

Глава МЗС Німеччини пригрозив Ізраїлю обмеженням постачань зброї через ситуацію в Газі
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль 27 травня попередив, що ФРН не постачатиме зброю Ізраїлю, якщо тої її використовуватиме з порушенням гуманітарного права, передає Reuters.

Вадефуль додав, що можливі подальші кроки щодо Ізраїлю через ситуацію в смузі Гази. 

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«Історична підтримка Ізраїлю з боку Німеччини не повинна перетворюватися на інструмент. Масовані авіаудари, нестача їжі та ліків зробили ситуацію в Газі нестерпною», - заявив міністр.

Канцлер Фрідріх Мерц також виступив із різкою критикою дій Ізраїлю під час пресконференції у Фінляндії. Він заявив, що авіаудари по Газі вже «не виправдані необхідністю боротьби з ХАМАС» і стають «все менш зрозумілими».

Вадефуль наголосив, що Німеччина перебуває на етапі, коли «необхідно дуже ретельно продумати, які подальші кроки слід зробити», і уточнив, що наразі нові замовлення на постачання зброї Ізраїлю не розглядають.

«Коли ми бачимо загрозу заподіяння шкоди, ми, звісно, втручаємось і, звісно, не будемо постачати зброю, щоб завдати ще більшої шкоди», — сказав міністр.

Це найрізкіша зміна риторики німецької влади щодо Ізраїлю починаючи із 7 жовтня 2023 року. Після цього Берлін, як і Вашингтон, рішуче підтримував Ізраїль. Але останніми тижнями позиція змінилася: ЄС переглядає політику щодо Ізраїлю, а Велика Британія, Франція та Канада також заявили про можливі «конкретні дії».

Курс уряду Німеччини змінюється на тлі тиску з боку Соціал-демократичної партії, яка входить до коаліції. Її представники закликали зупинити експорт зброї до Ізраїлю, щоб уникнути ризику вважатися співучасником воєнних злочинів.

Очікується, що канцлер Мерц обговорить ситуацію з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу цього тижня.

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