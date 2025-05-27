Мерц заявив, що рішення про зняття обмежень для України на удари західною зброєю ухвалили ще кілька місяців тому

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пояснив свою попередню заяву про зняття обмежень для України на використання західної зброї. Він зауважив, що тут не йдеться про нову постанову, оскільки дане рішення було прийнято ще кілька місяців тому, передає DW.

"Я описав те, що відбувалося протягом місяців, а саме, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує, навіть за межами своїх кордонів", – сказав Мерц.

Напередодні Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, Великобританія, Франція та США зняли обмеження на далекобійність зброї, яка постачається Україні. "Більше немає жодних обмежень щодо дальності на зброю, що поставляється Україні - ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців теж немає", - повідомив він. За словами Мерця, це означає, що Україна тепер може оборонятися, зокрема, завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії.

Зазначимо, що Мерц також пояснив, чому не варто чекати швидкого закінчення війни між Україною та Росією: зазвичай війни закінчуються через економічне або військове виснаження однієї або обох сторін, але в цій війні ми, очевидно, ще далекі від такої ситуації.