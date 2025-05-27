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Головне за ніч та ранок вівторка, 27 травня: 170 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку

Нічна повітряна атака, 170 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок вівторка, 27 травня: 170 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку
Наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 170 боїв, з них близько третини (65) – на Покровському напрямку.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 24 атаки, на Курському українські захисники зупинили 23 штурмових дії загарбників. 

Сили оборони завдали ураження по шести районах зосередження особового складу противника. 

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 990 окупантів, 2 ворожі танки, бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем та 64 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 982 840 окупантів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

ППО знешкодила 43 із 60 запущених Росією дронів.

Зафіксували влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 3 місцях.

У російських в'язницях загинули щонайменше 206 українських військовополонених, зокрема понад 50 – під час теракту в Оленівці. Ще 245 загинули від рук російських солдатів на фронті.

"Зловживання в російських в'язницях, ймовірно, сприяли багатьом із цих смертей, і це ще один доказ того, що Росія систематично жорстоко поводиться з полоненими солдатами", – пише видання АР, посилаючись на представників правозахисних груп, ООН та владу України, а також на українського судово-медичного експерта, який провів десятки розтинів військовополонених.

У звіті ООН за 2024 рік зазначається, що 95% звільнених українських військовополонених зазнали систематичних катувань та жорстокого поводження. За словами головного спостерігача ООН з прав людини в Україні Даніеля Белла, ця поведінка є "надзвичайно незаконною".

Докладніше – в новині.

Видання The Wall Street Journal із власних джерел дізналося про можливість запровадження Білим домом значних антиросійських санкцій вже цього тижня.

За інформацією журналістів з Вашингтона, президент США Дональд Трамп відчуває розчарування тим, що російський диктатор Путін продовжує атакувати Україну. Республіканця також не влаштовує занадто повільний темп мирних переговорів. Ймовірно, санкції не міститимуть значних банківських обмежень, проте до них увійдуть "інші засоби тиску на Кремль", щоб той погодився на 30-денне припинення вогню. При цьому залишається можливість того, що Трамп вирішить так і не використовувати жодних важелів впливу.

WSJ стверджують, що президент "втомився від мирних переговорів" і цілком може остаточно відмовитися від участі в них, якщо "останній поштовх" теж не дасть бажаного результату.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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