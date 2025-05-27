Армія ворога втратила за добу 990 солдатів

Упродовж доби Сили оборони знищили 990 російських окупантів, 2 ворожі танки, бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем та 64 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 982 840 (+990) осіб,
- танків ‒ 10860 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22642 (+1) од,
- артилерійських систем – 28337 (+17) од,
- РСЗВ – 1397 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1171 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37853 (+222),
- крилаті ракети ‒ 3265 (+9),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49907 (+64) од,
- спеціальна техніка ‒ 3902 (+0).
Дані уточнюються.