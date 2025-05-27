Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"
​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія ворога втратила за добу 990 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 982 840 окупантів. 

Армія ворога втратила за добу 990 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 990 російських окупантів, 2 ворожі танки, бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем та 64 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 982 840 (+990) осіб,
  • танків ‒ 10860 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22642 (+1) од,
  • артилерійських систем – 28337 (+17) од,
  • РСЗВ – 1397 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1171 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37853 (+222),
  • крилаті ракети ‒ 3265 (+9),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49907 (+64) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3902 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies