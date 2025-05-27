Армія ворога втратила за добу 990 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.25 орієнтовно склали:

Про це повідоми в Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони знищили 990 російських окупантів, 2 ворожі танки, бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем та 64 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 982 840 окупантів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies