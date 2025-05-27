Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ

Нові правила в’їзду з 30 червня
Росія планує ввести нові правила вʼїзду для українців, які не мають російського закордонного паспорта. Зокрема, перевізники повідомляють, що з 30 червня 2025 року, аби пройти фільтрацію в московському аеропорту «Шереметьєво», необхідно буде подати українські документи через спеціальний відділ у «госуслугах» (який саме —- поки що не повідомляють) на перевірку за 72 години до перетину кордону. Тільки в разі «успішної перевірки» можна летіти в Росію, звідки більшість українців прямує на окуповані території. Чи відбуватиметься фільтрація в аеропорту по прибуттю, ще невідомо. Як і те, чи пройдете ви її.
Також питання викликає і процес подачі українських документів до російської системи державних послуг — чи може негромадянин РФ подати документи або бодай зареєструватися в цій системі?
Авторка поговорила з різними перевізниками з цього приводу. Дехто вважає, що зможе — у цьому спеціальному розділі, який відкриють для «іноагентів». Але його колега з Маріуполя впевнений, що це нереально.
«Аби зареєструватися в цій системі, необхідно мати російський паспорт. Тож тим, хто хоче потрапити додому на тимчасово окуповану територію, слід спочатку подбати про передачу своїх документів тим, хто має російське громадянство і буде займатися цим питанням», — розповів менеджер компанії перевезень, даних фахівця ми не вказуватимемо з міркувань безпеки.
Окрім того, перевізники все ж рекомендують утриматися від поїздок у липні — допоки ця нова система не запрацює.
«Це може заощадити гроші людям у разі відмови. З досвіду: налагодити безперебійну систему, яка працювала б швидко та ефективно, їм навряд чи вдасться. Люди все одно купують квитки раніше ніж за 72 години до вильоту. Відтак заощадити щось не вийде», — каже менеджер компанії перевезень.
Намагаються оскаржити відмови
Поки ви читаєте статтю, хтось не проходить фільтрацію в «Шереметьєво» й пише запити з вимогою оскаржити рішення щодо відмови у вʼїзді на територію РФ. Зокрема, одна громадянка України, яка намагалася потрапити в окупований Мелітополь через аеропорт «Шереметьєво» і не пройшла фільтрації, подала відповідний запит у ЗПК ФСБ Росії в МАП «Шереметьєво». Вона поділилася з нами відповіддю.
На прохання пояснити, чому їй заборонили вʼїжджати на територію Росії на 20 років, пані відповіли, що рішення про це приймала не їхня служба, а отже, вони не мають такої інформації.
Окрім того, непоодинокі випадки, коли під час фільтрації людям не лише відмовляли у вʼїзді на територію РФ, але й ставили депортацію — від 1 до 50 років. Частіше зустрічаються 20 і 49 років.
Для людини старшої це може означати, що навряд чи вона потрапить додому або до родичів, якщо війна ще триватиме якийсь час.
«Є люди, які навіть у такій ситуації тішать себе ілюзіями та намагаються пройти фільтрацію. Я знаю, що в деяких таких випадках Росія збільшила строк невʼїзду до 100 років. Не вірте перевізникам чи коментаторам, які радять вам пробувати. Нічого не допоможе», — каже менеджер компанії перевезень.
Не варто розраховувати і на так звані офіційні бази. Наприклад, часто перевізники чи їхні представники радять перевірити заборону на вʼїзд на територію Білорусі, посилаючись на те, що вона має спільну базу та РФ у цьому питанні. Проте здебільшого інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляють українці, які не мали заборони на вʼїзд на цьому сайті, утім не пройшли фільтрації в московському аеропорту.
Те, що ви пройшли фільтрацію і вас пропустили на ТОТ, не гарантує безпеки
Писати, що поїздка на тимчасово окуповані території — це небезпечно, мабуть, і не варто, бо це аксіома. Те, що ви пройшли фільтрацію і вас пропустили, не гарантує, що вам нічого не загрожує. Наші анонімні джерела в окупованому Біловодську Старобільського району Луганської області повідомляють, що по прибуттю на Біловодщину українці, які заїжджають за біометричним паспортом, ризикують потрапити на допит в «МГБ» у Луганську.
«Мій родич поїхав на підконтрольну територію України, а потім вирішив повернутися в окупований Біловодськ. Пройти фільтрацію в “Шереметьєво” не досить — так вирішило місцеве “МГБ”, яким керує ставленик з Луганська, який усіх, хто повертається, відправляє на підвал у Луганськ. Як у часи Сталіна — на чорному авто. Повернувся через три доби. Били чи ні — не каже. А що не годували — це факт. Тільки воду давали. Телефони і всі пристрої повернули через місяць», — повідомляє джерело.
Чи вартує переоформлення вашої квартири або залагодження інших питань таких ризиків — вирішувати вам.
Варто нагадати, що Росія незаконно утримує десятки тисяч українців у своїх тюрмах, де катує та нелюдськи поводиться. А процедури обміну цивільних осіб не існує досі. Маємо надію, що ви не захочете стати частиною цієї страшної статистики.