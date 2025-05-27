Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ

Нові «покращення» від РФ для тих, хто хоче їхати на ТОТ, запрацюють цього літа. Росія планує запустити «госуслугу», яка нібито дозволить дізнатися рішення про вʼїзд ще до того, як ви сядете на літак до «Шереметьєво». Проте незрозуміло, чи полегшить це процес і збереже ваші гроші. Але очевидно, що ніяких гарантій безпеки на ТОТ вам не дадуть.

На четвертий рік повномасштабного вторгнення українці з тимчасово окупованих територій намагаються поїхати додому. Причини в кожного різні: хтось їде побачити рідних, хтось переоформлює майно, аби його не «націоналізували», а хтось повертається назавжди. Але потрапити на ТОТ не так просто. Для українців, які мають лише український біометричний паспорт, існує один варіант — пройти фільтрацію в московському аеропорту «Шереметьєво».

Фото: EPA/UPG Міжнародний аеропорт «Домодєдово», Москва

Нові правила в’їзду з 30 червня

Росія планує ввести нові правила вʼїзду для українців, які не мають російського закордонного паспорта. Зокрема, перевізники повідомляють, що з 30 червня 2025 року, аби пройти фільтрацію в московському аеропорту «Шереметьєво», необхідно буде подати українські документи через спеціальний відділ у «госуслугах» (який саме —- поки що не повідомляють) на перевірку за 72 години до перетину кордону. Тільки в разі «успішної перевірки» можна летіти в Росію, звідки більшість українців прямує на окуповані території. Чи відбуватиметься фільтрація в аеропорту по прибуттю, ще невідомо. Як і те, чи пройдете ви її.

Також питання викликає і процес подачі українських документів до російської системи державних послуг — чи може негромадянин РФ подати документи або бодай зареєструватися в цій системі?

Авторка поговорила з різними перевізниками з цього приводу. Дехто вважає, що зможе — у цьому спеціальному розділі, який відкриють для «іноагентів». Але його колега з Маріуполя впевнений, що це нереально.

«Аби зареєструватися в цій системі, необхідно мати російський паспорт. Тож тим, хто хоче потрапити додому на тимчасово окуповану територію, слід спочатку подбати про передачу своїх документів тим, хто має російське громадянство і буде займатися цим питанням», — розповів менеджер компанії перевезень, даних фахівця ми не вказуватимемо з міркувань безпеки.

Фото: EPA/UPG Міжнародний аеропорт «Шереметьєво», Москва

Окрім того, перевізники все ж рекомендують утриматися від поїздок у липні — допоки ця нова система не запрацює.

«Це може заощадити гроші людям у разі відмови. З досвіду: налагодити безперебійну систему, яка працювала б швидко та ефективно, їм навряд чи вдасться. Люди все одно купують квитки раніше ніж за 72 години до вильоту. Відтак заощадити щось не вийде», — каже менеджер компанії перевезень.

Намагаються оскаржити відмови

Поки ви читаєте статтю, хтось не проходить фільтрацію в «Шереметьєво» й пише запити з вимогою оскаржити рішення щодо відмови у вʼїзді на територію РФ. Зокрема, одна громадянка України, яка намагалася потрапити в окупований Мелітополь через аеропорт «Шереметьєво» і не пройшла фільтрації, подала відповідний запит у ЗПК ФСБ Росії в МАП «Шереметьєво». Вона поділилася з нами відповіддю.

На прохання пояснити, чому їй заборонили вʼїжджати на територію Росії на 20 років, пані відповіли, що рішення про це приймала не їхня служба, а отже, вони не мають такої інформації.

Окрім того, непоодинокі випадки, коли під час фільтрації людям не лише відмовляли у вʼїзді на територію РФ, але й ставили депортацію — від 1 до 50 років. Частіше зустрічаються 20 і 49 років.

Фото: EPA/UPG

Для людини старшої це може означати, що навряд чи вона потрапить додому або до родичів, якщо війна ще триватиме якийсь час.

«Є люди, які навіть у такій ситуації тішать себе ілюзіями та намагаються пройти фільтрацію. Я знаю, що в деяких таких випадках Росія збільшила строк невʼїзду до 100 років. Не вірте перевізникам чи коментаторам, які радять вам пробувати. Нічого не допоможе», — каже менеджер компанії перевезень.

Не варто розраховувати і на так звані офіційні бази. Наприклад, часто перевізники чи їхні представники радять перевірити заборону на вʼїзд на територію Білорусі, посилаючись на те, що вона має спільну базу та РФ у цьому питанні. Проте здебільшого інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляють українці, які не мали заборони на вʼїзд на цьому сайті, утім не пройшли фільтрації в московському аеропорту.

Фото: ostro.org Окупований Біловодськ

Те, що ви пройшли фільтрацію і вас пропустили на ТОТ, не гарантує безпеки

Писати, що поїздка на тимчасово окуповані території — це небезпечно, мабуть, і не варто, бо це аксіома. Те, що ви пройшли фільтрацію і вас пропустили, не гарантує, що вам нічого не загрожує. Наші анонімні джерела в окупованому Біловодську Старобільського району Луганської області повідомляють, що по прибуттю на Біловодщину українці, які заїжджають за біометричним паспортом, ризикують потрапити на допит в «МГБ» у Луганську.

«Мій родич поїхав на підконтрольну територію України, а потім вирішив повернутися в окупований Біловодськ. Пройти фільтрацію в “Шереметьєво” не досить — так вирішило місцеве “МГБ”, яким керує ставленик з Луганська, який усіх, хто повертається, відправляє на підвал у Луганськ. Як у часи Сталіна — на чорному авто. Повернувся через три доби. Били чи ні — не каже. А що не годували — це факт. Тільки воду давали. Телефони і всі пристрої повернули через місяць», — повідомляє джерело.

Чи вартує переоформлення вашої квартири або залагодження інших питань таких ризиків — вирішувати вам.

Варто нагадати, що Росія незаконно утримує десятки тисяч українців у своїх тюрмах, де катує та нелюдськи поводиться. А процедури обміну цивільних осіб не існує досі. Маємо надію, що ви не захочете стати частиною цієї страшної статистики.