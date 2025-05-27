На Харківщині затримали підозрюваного у стрілянині біля дитячого майданчика

Поліцейські затримали у Харківській області чоловіка, якого підозрюють у стрілянині біля багатоквартирного житлового будинку.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

У с. Андріївка Донецької громади затримали 38-річного місцевого мешканця, який перебував у нетверезому стані.

“Він здійснив щонайменше п’ять пострілів, два з яких влучили неподалік дитячого майданчик, на якому грались діти. Тілесних ушкоджень ніхто не отримав”, - розповіли в поліції.

Правоохоронці вилучили у чоловіка предмет, схожий на автоматичну вогнепальну зброю, два магазини, набої та гільзи, і направили їх на експертне дослідження.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.