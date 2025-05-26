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Депутата облради викрили на організації схеми переправлення чоловіків за кордон

Детективи викрили депутата одразу після одержання ним 20 тисяч євро.

Депутата облради викрили на організації схеми переправлення чоловіків за кордон
Фото: САП

Детективи НАБУ і САП викрили на організації незаконного переправлення чоловіків призивного віку через кордон депутата обласної ради однієї із західних областей України.

Про це ідеться у повідомленні САП.

"26 травня 2025 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру депутату обласної ради однієї із західних областей, якого викрили на організації незаконного переправлення осіб призивного віку через державний кордон України та незаконному впливі на працівників ДПС України. Дії депутата облради кваліфіковано за ч. 3 ст. 332; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України", — ідеться у повідомленні відомства.

Відомо, що депутат облради запропонував чоловіку "вирішити питання" перетину кордону військовозобов’язаними поза межами пунктів пропуску. Для цього він залучив особу, яка начебто має безпосередній вплив на прикордонників та може забезпечити безперешкодний перетин. Вартість перетину кордону становила 10 тисяч євро за одну особу.

Крім того, депутат пообіцяв організувати "трансфер" з Києва до визначеного місця, а також забезпечити не лише виїзд, а й в’їзд осіб до України.

Згідно з повідомленням, САП та НАБУ викрили депутата облради одразу після одержання ним обумовлених коштів, а саме 20 тисяч євро. Його спільника затримано. Йому готується повідомлення про підозру. 

Досудове розслідування триває, встановлюються інші спільники.

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