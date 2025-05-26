«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
Ігор Ліскі: «Угода зі США наближає Україну до перемоги»
Ігор Ліскі: «Угода зі США наближає Україну до перемоги»
Паломництво та/або звичайний туризм: де і як шукати Бога?
Паломництво та/або звичайний туризм: де і як шукати Бога?
​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"
​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"
Унаслідок нічної атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені (оновлено)
Унаслідок нічної атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені (оновлено)
Обмін надії: «Міша живий! Мій Міша живий!»
Обмін надії: «Міша живий! Мій Міша живий!»
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: від початку року Сили оборони знищили понад 6700 артсистем ворога

Ефективна робота Сил оборони України на фронті.

Сирський: від початку року Сили оборони знищили понад 6700 артсистем ворога
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

З початку року Сили оборони України знищили 6 788 артилерійських систем армії РФ.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Завдяки професійній та злагодженій роботі українських воїнів з початку року було знищено та пошкоджено понад 6 700 артилерійських систем окупантів (6 788 одиниць)", — ідеться у повідомленні.

Сирський подякував за ефективну роботу захисникам і захисницям ЗСУ.

﻿
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies