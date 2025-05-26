Сирський: від початку року Сили оборони знищили понад 6700 артсистем ворога

З початку року Сили оборони України знищили 6 788 артилерійських систем армії РФ.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Завдяки професійній та злагодженій роботі українських воїнів з початку року було знищено та пошкоджено понад 6 700 артилерійських систем окупантів (6 788 одиниць)", — ідеться у повідомленні.
Сирський подякував за ефективну роботу захисникам і захисницям ЗСУ.
- За минулу добу Сили оборони ліквідували 1000 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 981850 військових.