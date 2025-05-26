Росіяни атакували цивільне авто з дітьми на Херсонщині

Російський дрон скинув вибухівку на цивільне авто у Комишанах Херсонської області. Двоє дітей постраждали.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
"Удар припав по цивільному автомобілю, в якому перебував чоловік разом зі своїми синами — 6 і 15 років. Усі троє госпіталізовані", — ідеться у повідомленні.
Дітей госпіталізували. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
- Російський дрон атакував цивільне авто у Корабельному районі Херсона. Унаслідок ворої атаки постраждав 55-річний чоловік.