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Росіяни атакували цивільне авто з дітьми на Херсонщині

Унаслідок скидання вибухівки постраждали двоє дітей.

Росіяни атакували цивільне авто з дітьми на Херсонщині
обстріли Херсона
Фото: прокуратура Херсонської області

Російський дрон скинув вибухівку на цивільне авто у Комишанах Херсонської області. Двоє дітей постраждали.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Удар припав по цивільному автомобілю, в якому перебував чоловік разом зі своїми синами — 6 і 15 років. Усі троє  госпіталізовані", — ідеться у повідомленні.

Дітей госпіталізували. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

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