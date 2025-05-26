Окупанти планують вивезти 1000 українських дітей з ТОТ Луганщини до російських таборів

Окупанти планують вивезти 1000 українських дітей з ТОТ Луганщини до таборів у Ростовській області РФ.
Про це інформує Центр нацспротиву.
"Окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених регіонах Луганської області отримала план з відправки 1000 українських дітей до таборів на території рф", — кажуть у ЦНС.
У спротиві зазначають, що дітей відправлять до Ростовської області на "відпочинок", під час якого їм читатимуть лекції щодо "приналежності їх рідної землі до росії", а також насичувати дітей антизахідною риторикою.
Наразі окупаційні адміністрації формують списки дітей. Перевагу мають діти з прокремлівських молодіжних рухів.
- Російські окупанти почали формувати списки українських дітей на тимчасово окупованих територіях для мілітарних таборів у РФ. Дітей-сиріт з т.о. Донецька та Амвросіїївки відправлять у табір військової підготовки "Воїн".