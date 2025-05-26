Окупанти планують вивезти 1000 українських дітей з ТОТ Луганщини до російських таборів

Дітей відправлять до Ростовської області на "відпочинок".

Окупанти планують вивезти 1000 українських дітей з ТОТ Луганщини до таборів у Ростовській області РФ.

Про це інформує Центр нацспротиву.

"Окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених регіонах Луганської області отримала план з відправки 1000 українських дітей до таборів на території рф", — кажуть у ЦНС.

У спротиві зазначають, що дітей відправлять до Ростовської області на "відпочинок", під час якого їм читатимуть лекції щодо "приналежності їх рідної землі до росії", а також насичувати дітей антизахідною риторикою.

Наразі окупаційні адміністрації формують списки дітей. Перевагу мають діти з прокремлівських молодіжних рухів.