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Окупанти планують вивезти 1000 українських дітей з ТОТ Луганщини до російських таборів

Дітей відправлять до Ростовської області на "відпочинок".

Окупанти планують вивезти 1000 українських дітей з ТОТ Луганщини до російських таборів
Фото: ЦНС

Окупанти планують вивезти 1000 українських дітей з ТОТ Луганщини до таборів у Ростовській області РФ.

Про це інформує Центр нацспротиву.

"Окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених регіонах Луганської області отримала план з відправки 1000 українських дітей до таборів на території рф", — кажуть у ЦНС.

У спротиві зазначають, що дітей відправлять до Ростовської області на "відпочинок", під час якого їм читатимуть лекції щодо "приналежності їх рідної землі до росії", а також насичувати дітей антизахідною риторикою.

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Наразі окупаційні адміністрації формують списки дітей. Перевагу мають діти з прокремлівських молодіжних рухів.

  • Російські окупанти почали формувати списки українських дітей на тимчасово окупованих територіях для мілітарних таборів у РФ. Дітей-сиріт з т.о. Донецька та Амвросіїївки відправлять у табір військової підготовки "Воїн". 
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