Росіяни вбили літню жінку під час обстрілу Миколаївської громади на Сумщині

26 травня російська армія обстріляла село на території Миколаївської сільської громади Сумської області. Удар касетного боєприпасу прийшовся просто по мирних мешканцях.

Про це інформує Сумська ОВА.

Унаслідок удару касетним боєприпасом загинула 67-річна жінка, яка на момент обстрілу працювала на городі біля свого дому. Ще одна жінка зазнала поранень, її госпіталізували. Лікарі надають необхідну допомогу.

На місці влучання виникла пожежа.

За інформацією прокуратури Сумської області, ворог здійснив ракетний удар по цивільній інфраструктурі Миколаївської громади Сумського району.