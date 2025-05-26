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Росіяни вбили літню жінку під час обстрілу Миколаївської громади на Сумщині

Ща одна жінка зазнала поранень через удар касетного боєприпасу.

Росіяни вбили літню жінку під час обстрілу Миколаївської громади на Сумщині
Фото: Сумська ОВА

26 травня російська армія обстріляла село на території Миколаївської сільської громади Сумської області. Удар касетного боєприпасу прийшовся просто по мирних мешканцях.

Про це інформує Сумська ОВА.

Унаслідок удару касетним боєприпасом загинула 67-річна жінка, яка на момент обстрілу працювала на городі біля свого дому. Ще одна жінка зазнала поранень, її госпіталізували. Лікарі надають необхідну допомогу.

На місці влучання виникла пожежа.

За інформацією прокуратури Сумської області, ворог здійснив ракетний удар по цивільній інфраструктурі Миколаївської громади Сумського району.

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