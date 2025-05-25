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Сьогодні на Сумщині російські війська одного чоловіка убили, а ще одного – поранили

Мешканців Хотінської громади закликають евакуюватися. 

Сьогодні на Сумщині російські війська одного чоловіка убили, а ще одного – поранили
Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото ілюстративне
Фото: Сумська ОВА

Сьогодні, 25 травня, російські війська обстріляли з артилерії село Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині. У результаті є загиблий та поранений. 

Як повідомили у ОВА, унаслідок атаки загинув 48-річний місцевий мешканець. Ще один цивільний – 52-річний чоловік – зазнав поранення. Йому надали першу медичну допомогу на місці.

Проте через загрозу повторних обстрілів наразі немає можливості доставити пораненого до лікарні. Як тільки безпекова ситуація дозволить, його госпіталізують.

У ОВА нагадують, що із Хотінської громади триває евакуація і закликають мешканців не зволікати та виїжджати, не ризикували життям і здоров’ям.

  • Внаслідок російських обстрілів території Сумської області протягом минулої доби зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури. Також є загиблі й поранені мирні жителі.  
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